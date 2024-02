Greta Zuccoli fidanzata di Diodato?/ Il cantante frena: “Complesso far entrare qualcuno nella tua vita”

Greta Zuccoli fidanzata di Diodato? Dai rumors insistenti all’intesa che sarebbe solo sul palco: “Difficile far entrare qualcuno nei tuoi spazi”

Diodato e Greta Zuccoli sono fidanzati? È questa la domanda che assilla gli appassionati di gossip e i fan del cantante. Da tempo, ormai, si rincorrono voci su un presunto fidanzamento tra il cantante di “Fai Rumore” e Greta Zuccoli. Tuttavia, non sono mai arrivate conferme ufficiali. Quel che è certo – tra rumors ed ipotesi più o meno realistiche – è che la sua ultima storia d’amore resa pubblica risale a circa 5 anni fa, quando il cantante è stato fidanzato per due anni con Levante.

Sarebbe invece una fake news, a meno di clamorosi colpi di scena, il fatto che tra Diodato e Greta Zuccoli ci sia un legame che va oltre l’aspetto professionale. Antonio Diodato oggi sarebbe single. Una lunga intervista rilasciata dall’artista a La Repubblica di recente confermerebbe tale ipotesi: “Se per anni non hai rapporti duraturi e profondi, poi diventa complesso far entrare qualcuno nella tua vita, nelle tue routine, nei tuoi spazi. È come se ti stessi privando di qualcosa”.

Ma chi è fidanzata di Diodato? Sull’amore rivela: “Mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti”. Si spegne il gossip su Greta Zuccoli?

“Però sì, mi piacerebbe tornare a vivere emozioni forti”, ha ammesso Diodato a proposito delle questioni di cuore. Nessuna conferma su Greta Zuccoli, anzi sembrerebbe sfumare definitivamente il gossip che lo vedeva vicino alla collega, la giovane cantante che lui stesso ha lanciato a Sanremo Giovani e con la quale spesso si esibisce sui palchi. Tra loro ci sarebbe solo un legame di amicizia.

In passato sappiamo che Diodato come fidanzata ha avuto Levante dal 2017 al 2019 circa, vissuta lontano dal gossip e dai media. Si vociferò che “Fai Rumore”, il pezzo con il quale il cantante ha vinto Sanremo 2020, fosse proprio rivolto lei.

