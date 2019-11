GREY’S ANATOMY 15/ Anticipazioni 11 novembre: DeLuca fa la sua mossa e…

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

La7 trasmetterà due nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 nella sua prima serata di oggi, lunedì 11 novembre 2019, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 12° e il 13°, dal titolo “Fidanzata in coma” e “Io rigo dritto“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Meredith (Ellen Pompeo) e Link (Chris Carmack) lavorano insieme ad un caso, ma non riescono proprio ad andare d’accordo. Intanto, Teddy (Kim Raver) decide di nascondere a Owen (Kevin McKidd) di aver fatto richiesta per lavorare in ospedale, solo che il medico lo scopre e si arrabbia ancora di più. Teddy riesce persino ad ottenere un posto sotto la guida di Maggie (Kelly McCreary), ma quest’ultima non la sopporta e non fa che starle addosso. Durante un intervento, Owen accetta di farsi fare una flebo ricostituente per via dell’influenza, ma rimane paralizzato. DeLuca (Giacomo Gianniotti) prende il suo posto e con l’aiuto di Levi (Jake Borelli) intervengono per salvarlo. Nel frattempo, Maggie cerca di fare in modo che Richard (James Pickens Jr.) e Jackson (Jesse Williams) affrontino con Catherine (Debbie Allen) il tumore della donna e parlino di quanto sta accadendo. In seguito, Link riesce a ribaltare la situazione a proprio favore conquistando Meredith. Visto che Bailey sta per compiere cinque anni, l’aiuta ad organizzare una festicciola e finisce per raccontarle qualcosa del suo passato.

Amelia (Caterina Scorsone) e Tom (Greg Germann) si preparano ad operare Catherine, mentre Maggie e la Bailey (Chandra Wilson) stanno vicine a Richard e Jackson per sostenerli in quel momento drammatico. Durante l’intervento, Amelia e Koracick scoprono che non è possibile togliere tutto il tumore e fanno in modo che Webber presti loro la sua penna per capire fino a che punto possono spingersi. L’operazione va comunque a buon fine e Catherine, a differenza dei timori dei medici, è comunque contenta del risultato. Nel frattempo, Meredith decide di mettere da parte il suo rancore verso il padre e gli fa visita. Thatcher (Jeff Perry) infatti sta morendo e lei sente il bisogno di risolvere le tensioni prima che sia troppo tardi. Anzi ne approfitta per parlare di Ellis (Sarah Paulson) e dei figli, ottenendo che prima della sua morte riescano a salutarsi in modo positivo. Una volta a casa, Meredith consegna ai bambini i regali che il nonno ha comprato all’estero durante uno dei suoi ultimi viaggi.

GREY’S ANATOMY 15 ANTICIPAZIONI DELL’11 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 12, “FIDANZATA IN COMA” – Meredith si occupa di Natasha, una paziente in coma costretta a rimanere in terapia intensiva. La donna alla fine si riprende e Garrett, il suo fidanzato, non può che esserne felice. Le cose però prenderanno una piega inaspettata e la famiglia sarà costretta a valutare la possibilità di staccare la spina. Nel frattempo, DeLuca mostra dei segni di intolleranza per dover attendere tanto prima che Meredith scelga fra lui e Link. Così approfitterà dell’occasione perfetta per impedire che il suo rivale vada a cena con il chirurgo, preparando qualcosa di speciale per lei. Amelia e Owen invece scoprono che Betty ha mentito riguardo al suo vero nome, per paura che i veri genitori la scovassero.

EPISODIO 13, “IO RIGO DRITTO” – Durante una parata, una pistola ha sparato contro la folla e diversi pazienti sono finiti in ospedale. I genitori di Betty invece si presentano in ospedale e Owen inizia a temere di poter perdere l’affidamento di Leo. Soprattutto quando la coppia, nonostante l’intervento di Amelia, sottolinea di volere che il nipote viva con loro. Nel frattempo, Maggie scopre che una sua ex compagna di scuola, che aveva l’abitudine di bullizzarla, ha un problema medico su cui dovrebbe intervenire. Meredith le chiederà poco dopo la sua benedizione per vivere finalmente il suo primo appuntamento con DeLuca.



