GREY’S ANATOMY 15/ Anticipazioni 28 ottobre: Owen lascerà Amelia per Teddy?

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

La7 trasmetterà due nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 in prima tv per le reti in chiaro nella sua prima serata di oggi, lunedì 28 ottobre 2019. Saranno l’ottavo e il nono, dal titolo “Un soffio nel vento” e “Riparo dalla tempesta”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: quando Meredith (Ellen Pompeo) entra in contatto con la famiglia di una paziente, inizia a pensare a tutte le persone a cui ha dovuto dire addio. Il gruppo infatti celebra il Giorno dei Morti e quando Richard (James Pickens Jr.) le comunica che Thatcher (Jeff Perry), il padre di Lexie (Chyler Leigh), sta morendo, Meredith inizia a pensare alla possibilità di rivederlo dopo tanto tempo. Intanto, Levi (Jake Borelli) e Nico (Alex Landi) hanno la possibilità di lavorare insieme ad un caso e finiscono per baciarsi. Lo specializzando però rivela di non aver mai avuto esperienze gay prima di quel momento e così Nico decide di respingerlo. Jackson (Jesse Williams) invece fa di tutto per riappacificarsi con Maggie (Kelly McCreary), mentre Jo (Camilla Luddington) continua a sostenere che Link (Chris Carmack) dovrebbe fare un passo avanti per conquistare Meredith, ancora alla ricerca di un possibile flirt. Grazie al caso di un bambino affetto da tumore, Link riesce finalmente a mostrare alla protagonista un suo lato inedito e profondo. Il problema è che anche DeLuca (Giacomo Gianniotti) ha le stesse intenzioni nei confronti di Meredith. Nel frattempo, Teddy (Kim Raver) incontra Owen (Kevin McKidd) per confessargli della sua gravidanza, ma Betty (Peyton Kennedy) scompare e sono costretti ad interrompere tutto.

Catherine (Debbie Allen) si sta preparando ad aprire il primo centro medico a Los Angeles, ma qualcosa non va nel suo stato di salute e decide di chiedere il consulto di Meredith e Koracick (Greg Germann). Di recente infatti ha avuto dei forti dolori alla schiena e visto che ha già fatto una tac senza risultati, viene sottoposta ad una veloce biopsia. La diagnosi è nefasta: cardiosarcoma di terzo grado alla colonna vertebrale. Un cancro difficile da curare con la chemioterapia. Catherine però non pensa a se stessa, ma a come potrebbe reagire Richard alla notizia, visto che dopo la morte della sua mentore è diventato sempre più instabile. Intanto, Webber cura una delle infermiere dell’ospedale, in stato interessante e con problemi alla milza. Alex (Justin Chambers) però riuscirà a salvare solo il neonato, mentre Frankie (Stacey Oristano) morirà sotto i ferri. Sconvolto da quanto accaduto, Richard partecipa ad una riunione degli AA, dove scopre che un barista fa un particolare baratto: shots gratis in cambio di gettoni della sobrietà. Intanto, Jackson trova il modo di parlare con tranquillità a Maggie della loro relazione, ma il chirurgo scopre che il fidanzato ha parlato con altre donne delle sue crisi religiose.

GREY’S ANATOMY ANTICIPAZIONI DEL 28 OTTOBRE 2019

EPISODIO 8, “UN SOFFIO NEL VENTO” – Alex e Jo rimangono bloccati a casa per via di una tempesta e la Bailey ritorna alla guida dell’ospedale. Dopo essere stato arrestato, Richard viene bandito dalle operazioni per qualche tempo. Anche Betty ritorna a casa dopo una piccola ferita e Amelia capisce in quel momento di voler accelerare le pratiche per diventare la madre affidataria. Nel frattempo, Teddy rivela finalmente il suo segreto ad Owen, mentre Meredith scopre che Richard ha iniziato a sospettare che Catherine lo stia tradendo con Tom, così decide di dirgli la verità sulla moglie.

EPISODIO 9, “RIPARO DALLA TEMPESTA” – DeLuca e Meredith sono sempre più vicini e sembra che le origini italiane di lui convinceranno la storica protagonista a fare quel passo in più nei suoi confronti. Nel frattempo, Owen, Amelia e Teddy lavorano insieme in emergenza all’interno di un ascensore, dove hanno anche modo di parlare del bambino in arrivo. Anche la Bailey è intrappolata in un ascensore con una donatrice di organi, mentre Link entra in contrasto con Jackson per salvare un paziente che si è appena ferito alle gambe. Finita l’emergenza, Amelia decide di dare a Owen il tempo necessario perchè possa decidere se rimanere con lei oppure tornare da Teddy.



