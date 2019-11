GREY’S ANATOMY 15/ Anticipazioni 4 novembre: Owen paralizzato per un errore?

GREY’S ANATOMY 15, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 4 novembre 2019, La7 trasmetterà due nuovi episodi di Grey’s Anatomy 15 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 10° e l’11°, dal titolo “Aiuto, sono viva” e “Chi vince prende tutto“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la città viene colpita da una violenta tempesta e la Bailey (Chandra Wilson) è costretta a ritornare alla guida dell’ospedale, dato che Alex (Justin Chambers) è rimasto bloccato in casa con Jo (Camilla Luddington). Decide inoltre di prendere tempo quando scopre da Richard (James Pickens Jr.) del suo arresto, ma per cautela gli impedisce di operare. A causa del mal tempo, tanti pazienti vengono ricoverati nella struttura, mentre Amelia (Caterina Scorsone) rivede finalmente Betty (Peyton Kennedy) dopo tre giorni di assenza. Tuttavia dovrà fare fronte alla morte di una paziente, che le darà poi la possibilità di ottenere gli organi per Cece (Caroline Clay). Nel frattempo, Teddy (Kim Raver) decide di confessare a Owen (Kevin McKidd) di aspettare un bambino da lui, mentre Richard inizia a notare con sospetto alcuni cambiamenti in Catherine (Debbie Allen) e conclude che potrebbe tradirlo con Koracick (Greg Germann). Meredith (Ellen Pompeo) invece decide di dire a Maggie (Kelly McCreary) la verità sulla malattia della donna, ma la sorella anticipa Catherine e riferisce tutto a Jackson (Jesse Williams). Alcune ore dopo, diversi elementi dello staff si ritrovano intrappolati in diversi ascensori poco prima di poter estrarre gli organi per Cece. Approfittando del blackout, DeLuca (Giacomo Gianniotti) confida a Meredith qualcosa sul proprio passato, riuscendo a conquistare punti ai suoi occhi non appena le parla in italiano. Intanto, Amelia scopre della gravidanza di Teddy mentre si trova bloccata nello stesso ascensore sia con lei che con Owen. I tre discutono sia di questa novità che Medicina militare d’emergenza. Jackson e Link (Chris Carmack) invece riescono a far uscire a fatica la Bailey e Taryn (Jaicy Elliot) per procedere con il espianto di organi, ma i due dovranno prima occuparsi di un addetto alla manutenzione rimasto ferito durante la procedura. L’intervento per loro fortuna riesce nel migliore dei modi e il paziente riesce a salvare le proprie gambe. Nonostante il tempismo perfetto, Cece muore in sala operatoria. Dopo essere riuscito a parlare con Betty, Richard la convince a disintossicarsi con l’aiuto di Amelia, mentre quest’ultima comunica a Owen la sua decisione: gli darà il tempo necessario per capire se vuole lei o Teddy nella sua vita. Anche Meredith decide di prendere le distanze da Link e DeLuca, ma solo per capire con chi dei due voglia una relazione.

GREY’S ANATOMY 15 ANTICIPAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 10, “AIUTO, SONO VIVA” – Tensioni in ospedale fra Teddy e Owen, quando la donna decide di non dirgli nulla riguardo alla possibilità di andare al lavorare al Grey-Sloan. Per sua sfortuna Teddy verrà assegnata al reparto di Maggie, che non la aiuterà di certo. Owen invece sviene a causa di un farmaco che gli è stato somministrato per errore e DeLuca è costretto a prendere in mano la situazione per salvarlo. Una volta ripreso, Owen offre a Teddy il suo posto come guida di Traumatologia, ma sottolinea anche di amare Amelia.

EPISODIO 11, “CHI VINCE PRENDE TUTTO” – Catherine è pronta per il suo intervento: mentre si trova sul tavolo operatorio, Amelia e Tom scoprono che non potranno toglierle del tutto il tumore senza rischiare di lasciarla paralizzata. Nel frattempo, Meredith decide di fare quel passo verso Tatcher, andarlo a trovare in punto di morte. Ormai messa da parte la rabbia del passato, Meredith riesce a parlare cuore a cuore con il padre, finendo per rievocare insieme eventi del passato e rivelargli anche dell’esistenza di Maggie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA