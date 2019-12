Grey’s Anatomy 16/ Anticipazioni 23 dicembre: un incidente shock lancia Station 19 3

GREY’S ANATOMY 16, ANTICIPAZIONI EPISODIO DEL 23 DICEMBRE

E alla fine anche per il pubblico italiano è arrivato il momento di dire addio a Grey’s Anatomy 16. A distanza di un paio di settimane dalla messa in onda del finale di metà stagione della serie negli Usa, oggi, 23 dicembre, andrà in onda in onda su FoxLife l’episodio numero 9 che lancerà anche la terza stagione di Station 19 mettendo in crisi non solo i protagonisti del medical drama ma anche quelli del suo spin off. Ma cosa succederà di così grave da chiamare all’appello i protagonisti delle due serie di Shonda Rhimes. Da una parte abbiamo Grey’s Anatomy 16 che va incontro alla fine della prima parte della sua stagione in corso e dall’altra abbiamo il lancio di Station 19 che prenderà ufficialmente il via proprio a gennaio lasciando quindi fino a quel momento il fiato sospeso ai fan che sono in attesa di scoprire quello che succederà.

UN GRAVE INCIDENTE NEL FINALE DI META’ STAGIONE DI GREY’S ANATOMY 16

L’episodio di Grey’s Anatomy 16 in onda oggi metterà tanta carne al fuoco a cominciare dalla possibilità che la Bailey perderà il suo bambino finendo al fatto che possa essere proprio suo marito quello a rischio in questo finale di metà stagione. In particolare, la nostra amata dottoressa è ancora alle prese con la felicità dei grandi annunci anche ad Amelia Shepherd fino a quando, durante una visita, accuserà un malore che sembra mettere a rischio la sua gravidanza. Il promo mostra poi il marito Ben Warren (legame con lo spin-off Station 19) correre affannosamente tra le corsie del Grey-Sloan Memorial in preda al panico proprio alla ricerca della moglie, sarà questo quello che vedremo questa sera? In parte perché proprio quest’ultimo e gli altri colleghi, compreso Jackson Avery, si ritroveranno nel famoso bar di Joe a bere qualcosa quando un’auto si scontrerà contro il muro del locale e i detriti colpiranno rovinosamente i presenti, personaggi della serie compresi. Chi morirà?

