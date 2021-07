Griezmann alla Juventus?/ Calciomercato news, i bianconeri attenti alla situazione

CALCIOMERCATO NEWS, IL FRANCESE PIACE AI BIANCONERI

La Juventus durante il calciomercato vuole sempre cogliere l’opportunità per aumentare ulteriormente il valore del proprio organico e questi mesi estivi non fanno assolutamente eccezione. I bianconeri vogliono migliorare il piazzamento in campionato ottenuto agli ordini di Pirlo con mister Allegri in panchina e per raggiungere questo obiettivo i dirigenti del club piemontese sono sempre all’erta per approfittare magari di qualche occasione. In questo senso si colloca l’interesse juventino nei confronti di Antoine Griezmann, attaccante francese che non ha brillato particolarmente ad Euro 2020 con la sua Nazionale. Nella passata stagione Griezmann ha in ogni caso collezionato ben 20 reti e 13 assist vincenti per i compagni in addirittura 51 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie.

Calciomercato Juventus/ Il Barça sacrifica Langlet e Pedri per arrivare a De Ligt

CALCIOMERCATO NEWS, POSSIBILE L’ADDIO AL BARCELLONA

Secondo le indiscrezioni più recenti però, l’apporto fornito lo scorso anno da Griezmann al Barcellona potrebbe non essere sufficiente a garantirgli un posto da titolare spingendolo dunque ad accasarsi altrove entro la fine del calciomercato. Gli acquisti di Depay ed Aguero oltre al sempre più probabile ritesseramento di Lionel Messi forzerebbero l’attaccante transalpino a vivere una stagione da comprimario di lusso nonostante lui stesso voglia dimostrare ancora tutto il suo valore con i catalani. Al Barcellona farebbe comodo liberarsi di una pedina del genere andando così ad incassare non meno di 60 milioni di euro per il suo cartellino e sistemando il proprio bilancio. La Juventus aspetta di capire se riuscirà a prolungare il suo rapporto con Paulo Dybala e se così non dovesse essere allora i bianconeri saranno pronti a battagliare con le big della Premier League per acquistare Griezmann.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus/ Bernardeschi e Cuadrado, futuro in bianconeroPjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, il Barcellona è pronto a lasciarlo andare

© RIPRODUZIONE RISERVATA