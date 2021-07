Grillitsch al Napoli?/ Calciomercato news, un austriaco per il centrocampo azzurro

CALCIOMERCATO NAPOLI, GRILLITSCH PER IL CENTROCAMPO

Il Napoli sta vivendo una sorta di rivoluzione estiva con l’avvicendamento in panchina tra Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti ed anche dal calciomercato potrebbero arrivare nuove sorprese da qui alla fine della sessione prevista per il 31 di agosto. I rumors delle ultime ore rivelano che a margine dell’incontro di ieri il nuovo allenatore ed il patron De Laurentiis avrebbero avuto un’interessante conversazione in merito a quali saranno le mosse degli azzurri sul mercato, centrocampo compreso. Proprio in questo reparto del campo il Napoli starebbe seguendo con grande interesse Florian Grillitsch, mediano austriaco che ha giocato con la sua Nazionale ad Euro 2020 venendo eliminato dall’Italia. Venticinquenne in grado di essere schierato pure nel ruolo di difensore centrale, Grillitsch sarebbe un calciatore con margini di miglioramento da aggiungere alla rosa partenopea.

Il calciomercato estivo potrebbe essere dunque il momento di approdo al Napoli per Grillitsch, reduce lo scorso anno da 34 presenze arricchite da quattro reti e due assist vincenti per i compagni in Germania con la maglia dell’Hoffenheim. Il contratto con i biancoblu scadrà al termine della prossima stagione, ovvero nel giugno del 2022, ed il club della Bundesliga potrebbe dunque decidere di trattare con il Napoli così da monetizzare qualcosa e non perderlo a parametro zero fra un anno. Quest’ultimo aspetto potrebbe spingere l’Hoffenheim ad abbassare il costo del cartellino ad appena una decina di milioni di euro partendo dall’iniziale 18 milioni di valutazione.

