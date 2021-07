Grillo: “Ricucire con Conte? Sì, no, forse”/ Gelo tra i due, M5s: “Cauto ottimismo”

Prosegue senza sosta la mediazione tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, pontieri del Movimento 5 Stelle al lavoro per sanare la frattura tra garante e leader in pectore. Stasera Italia news ha intercettato il comico genovese a Marina di Bibbona e ha dribblato le domande sul rapporto con il giurista: «Ricucire lo strappo? Sì, no, non lo so, forse, può darsi, sì! Sceglietevi una risposta».

I vertici del Movimento 5 Stelle parlano di una serena ma lunga trattativa per tentare di rasserenare i rapporti tra Grillo e Conte, il pentastellato Andrea Cioffi si è detto fiducioso: «Io sono molto fiducioso che il Movimento andrà avanti unito, il M5s è sempre stato con le scosse, ma le scosse non ci hanno mai fatto vacillare sulla nostra compattezza».

TENSIONE GRILLO-CONTE, TRAPELA OTTIMISMO

Adnkronos spiega che non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti sulle trattative tra Grillo e Conte: i sette “saggi” – Di Maio, Fico, Patuanelli, Crimi, Beghin, Crippa e Licheri – sono al lavoro per trovare la quadra sullo statuto, su codice etico e carta dei valori. «Meglio procedere nel pieno riserbo», hanno rimarcato, ma trapela comunque un cauto ottimismo. Le distanze restano, ha aggiunto Adnkronos, come confermato da fonti vicine al garante del Movimento 5 Stelle: «Dopo l’ultima telefonata di fuoco, alla vigilia del video di Beppe, tra i due non c’è stato più alcun contatto». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, M5s alla ricerca di unità ma la strada è parecchio in salita…

