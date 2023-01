Grillone, dottoressa Madame/ “False vaccinazioni? La cantante aveva patologie gravi”

Nella serata di ieri, in occasione del programma di Rete Quattro, Zona Bianca, si è dato ampio spazio ai vaccini anti covid, ed in particolare alla cantante Madame. La prossima concorrente di Sanremo è finita sotto indagine per un presunto green pass falso e ieri il talk del quarto canale ha intervistato in collegamento Daniela Tecioiu Grillone, dottoressa proprio di Madame: “Premetto e ripeto un milione di volte. Io non sono assolutamente una no vax, non sono una complottista”, ha esordito il camice bianco in diretta televisiva.

J&J riduce produzione vaccini Covid/ Calo domanda e controversia con Merck

E ancora: “Io ho sempre vaccinato tutti i miei pazienti, anziani, extracomunitari, qualsiasi tipo, giustamente quando si poteva. Nel momento in cui – ha proseguito – mi sono fatta su me stessa le prime due dosi, dopo circa una settimana ho iniziato ad avere delle reazioni molto, molto strane, che nemmeno io come medico e neanche i miei colleghi hanno saputo spiegarmi. Delle piaghe bestiali sulla parte inferiore delle gambe”. Quindi la dottoressa ha proseguito: “I pazienti venivano molto bene ascoltati su tutte le problematiche, per i miei colleghi invece non esistevano complicazioni. Nel frattempo ho avuto pazienti che sono morti con tumori poco dopo”.

Matteo Bassetti/ “Variante Kraken arriverà anche da noi, facciamoci trovare pronti”

DOTTORESSA GRILLONE A ZONA BIANCA, BASSETTI: “NON SO SE SI POSSA PARLARE DI COLLEGA…”

“La dottoressa si è quindi presa la responsabilità di prendere i vaccini, buttarli e far finta di niente”, aggiunge il conduttore, Giuseppe Brindisi, al che la dottoressa ha replicato: “Il problema era che non si poteva fare un’esenzione per i pazienti – ha spiegato il medico di Madame – l’avrei fatta. Per i medici non accettavano minimamente un’esenzione: solo green pass o stavi casa, quindi cosa dovevo fare? Si ho fatto false vaccinazioni, lo sanno tutti, ha quindi ribadito il concetto a precisa domanda di Brindisi”. Soffermandosi più specificatamente sulla cantante, ha aggiunto: “Se Madame aveva patologie gravi? Certo, anche lei le ha avute. Non erano gravissime, ma potevano essere una partenza per cose più grosse dopo. Non posso aprirmi di più perché siamo sotto indagine e dobbiamo ancora fare il processo di questa situazione”.

Gianni Rezza: "Variante Kraken non spaventa"/ "Non è più aggressiva delle altre"

Sulla vicenda si è espresso anche il professor Matteo Bassetti, in collegamento, che ha commentato in maniera dura: “Chi non si è vaccinato ha fatto una scelta ma qui stiamo parlando di un medico del sistema sanitario nazionale, una situazione molto diversa. Ho sentito dire da parte della collega, se così si può chiamare, che a chi ha patologie autoimmuni il vaccino non va fatto: ricordo alla collega che si tratta delle persone che fanno le forme più gravi di covid, io sono sconcertato, ha fatto il loro male, secondo me dovrebbe tornare a studiare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA