Finse di vaccinare Camila Giorgi “Situazione mi è sfuggita”/ “Madame? Mai sentita”

Si dice “sconvolta e pentita” la dottoressa Daniela Grillone, travolta dall’accusa di aver finto di somministrare il vaccino anti Covid a centinaia di persone, tra cui due Vip alla ribalta delle cronche: Madame e la tennista Camila Giorgi. “Credevo nell’utilità del vaccino” ha affermato la 57enne Grillone, nelle confessioni rilasciate durante gli interrogatori e riportate dal Corriere della Sera. Sentita dagli inquirenti, la dottoressa ha ammesso che “non sono no vax” e si giustifica affermando anche la situazione le sia sfuggita di mano.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, morto Gianluca Vialli: il mondo piange il campione

“Purtroppo dopo le due dosi che mi sono auto-somministrata ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali” ha raccontato Daniela Grillone, spiegando come un medico-chirurgo “mi ha convinta che la reazione fosse conseguenza delle dosi” e poi “mi ha chiesto di eseguire su di lei un vaccino fasullo e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi… E io ho accettato”. Da quel momento, il medico-chirurgo avrebbe mandato alla Grillone “una trentina” di pazienti per ricevere la finta vaccinazione contro il Covid. “Coloro che venivano vaccinati falsamente, a loro volta chiedevano di fissare appuntamenti per parenti e amici – ha confessato la dottoressa – e così il numero dei soggetti cresceva”. Arrivando anche a includere la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi.

LOTTERIA ITALIA 2023, BIGLIETTI VINCENTI TERZA CATEGORIA: ELENCO/ I 180 fortunati

Si pente la dottoressa che finse di vaccinare Madame e Camila Giorgi: “vaccino buttato nel water”

“Sono sconvolta e pentita per le mie azioni” Daniela Grillone, arrestata con l’accusa di aver finto di vaccinare contro il Covid centinaia di persone tra sanitari, imprenditori, forze dell’ordine e perfino Vip, come la tennista Camila Giorgi e la cantante Francesca Calearo, in arte Madame. Anche il marito della dottoressa è attualmente indagato perché si sarebbe rivolto a un servizio di vigilanza per “disciplinare l’ingresso dei pazienti”, sempre più numerosi dopo che si sparge la voce delle finte vaccinazioni. Vaccino che “veniva da me gettato nel water”, come ha dichiarato agli inquirenti la dottoressa stessa.

LOTTERIA ITALIA 2023, BIGLIETTI VINCENTI SECONDA CATEGORIA: ELENCO/ Numeri vincitori

Sentita dal pm, Grillone sostiene di non aver “mai chiesto soldi, ma spesso i pazienti mi hanno portato dei regali”, aggiungendo che “in ogni caso potevano lasciare anche dei soldi ma io non chiedevo”. Su Madame, come riporta Il Corriere della Sera la dottoressa sostiene che “Francesca Calearo non mi dice nulla, non è una mia paziente”, mentre “la famiglia Giorgi è in cura da molto tempo presso di me”. E confessa che “posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA