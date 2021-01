Groppelli: “La mamma di Brosio gelosa di me”/ “Come bacia? Son passati 30 anni…”

Patrizia Groppelli e Paolo Brosio sono stati insieme? Il gossip infiamma lo studio di Pomeriggio 5 nel corso della puntata in onda oggi, 18 gennaio 2021, su Canale 5. Si è parlato del rapporto del giornalista con la sua mamma, ormai quasi centenaria, e di quel bacio che Patrizia e Paolo si sarebbero scambiati ormai molti anni fa. È stata però proprio la Groppelli a ricordare di quei momenti di vacanza trascorsi con Brosio e di come “la mamma era gelosa di me! Lei ha sotterrato tutte le fidanzate di Brosio…” ha dichiarato, pungente, l’opinionista. Curiosa, Barbara D’Urso ha cercato di stuzzicare la sua ospite, chiedendole come sia stato baciare Brosio: “Non lo ricordo, sono passati 30 anni ormai…” ha tagliato corto la Groppelli.

Patrizia Groppelli e il bacio “veloce” di Paolo Brosio: botta e risposta a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso non si è però accontentata della fugace risposta di Patrizia Groppelli sul bacio con Paolo Brosio e ha perciò insistito per saperne di più. “Diciamo che per me è stato molto veloce!” ha allora aggiunto la compagna di Alessandro Sallusti che, d’altronde, ha tenuto a sottolineare la sua predilezione per “i pelati, a me piacciono così!” Non è mancata la replica di Paolo Brosio alle dichiarazioni della Groppelli e del bacio ‘veloce’: “Ma eravamo sul pattino, alle boe, con i bagnini che ci guardavano… secondo te cosa dovevo fare?”



