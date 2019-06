Gruppo Italiano / L’ultima reunion nel 2001 ma Tropicana resta evergreen

Non si hanno più notizie di Gruppo Italiano, che si è sciolto nell’ormai lontano 1985. Eppure i fan della band sono ancora molto legati al famoso quintetto di Tropicana, che dopo il successo evergreen ottenuto nell’ottantadue non è più riuscito a replicare, quindi a confermarsi nel panorama musicale. I componenti di Gruppo Italiano erano Patrizia Di Malta, Raffaella Riva, Gigi Folino, Roberto “Bozo” Del Bo e Chicco Santulli. Sono tutti volti noti nella storia della musica per il tormentone scatenato dalla vecchia hit estiva ‘Tropicana’, successo che ancora oggi continua ad essere ballato e cantato da milioni di persone. Gruppo Italiano, all’epoca, era in piedi da un solo anno ed era seguito da Mara Maionchi. La cantante della band era Patrizia Di Malta, nata a Milano con origini francesi e cresciuta in Brasile. Oggi la Di Malta canta ancora, alternando musica brasiliana ed etnica. Per quanto riguarda i testi di Gruppo Italiano, all’epoca curati da Raffaella Riva.

Gruppo Italiano: il declino dopo Tropicana, le reunion nel 2001 per ‘La Notte Vola’

Dopo il successo ottenuto grazie al famoso brano ‘Tropicana’, Gruppo Italiano aveva finalmente deciso di partecipare al Festival di Sanremo del 1984, con il pezzo Anni Ruggenti. L’idea era di cavalcare l’onda della popolarità e possibilmente di portare a casa il titolo di campioni. Il quintetto si presentò all’Ariston con una coreografia molto originale ed un arrangiamento retrò/elettronico. Gruppo Italiano, tuttavia, non riuscì ad andare oltre un undicesimo posto. Un undicesimo posto che segna l’inizio della fine per il gruppo, anche se da lì a poco la band prenderà parte ad un tour in tutte le piazze di Italia, oltre che al Festivalbar 1984 con Il treno del caffè. L’ultimo album, però, è un fiasco dal punto di vista delle vendite e gli equilibri del gruppo cominciano a scricchiolare. Col nuovo progetto ‘Surf in Italy’ Gruppo Italiano riesce a recuperare un po’ di popolarità, ma è solo un fuoco di paglia. La fase calante non conosce freno e dopo ‘Sole d’Agosto’ la band decide di sciogliersi definitivamente, salvo riunirsi nel 2001 con la partecipazione alla trasmissione La notte vola, dove hanno riproposto la mitica Tropicana, agganciando addirittura la semifinale.

