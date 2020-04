Gualtieri/ “55 miliardi per famiglie e imprese: intervento poderoso mai fatto prima”

Pubblicità

Prosegue la cura anti coronavirus del governo italiano e del ministero dell’economica capitanato da Gualtieri: 155 miliardi immessi entro quest’anno, 2020, ed altri 25 destinati all’anno che verrà. Il maxi intervento è stato annunciato nella giornata di ieri, nella “premessa” al Def, il Documento di economia e finanza varato dal Consiglio dei ministri. Per le sole famiglie, ma anche per le imprese, la sanità, nonché ulteriore liquidità a protezione delle aziende italiane, stanziati ben 55 miliardi di euro. Il titolare dell’economia ha poi annunciato un’altra misura importante: “Cancelliamo tutti gli aumenti dell’IVA previsti per i prossimi anni – le sue parole su Facebook – un intervento poderoso, senza precedenti, necessario per sostenere ed aiutare il Paese in questo momento così difficile, e per provare a ripartire tutti insieme”. Nelle cifre di cui sopra, sono incluse, oltre alle misure per il lavoro e i vari sussidi, anche le garanzie per i prestiti alle imprese, ed altri 50 miliardi di interventi da parte della Cassa depositi e prestiti, per quelle aziende che contano fino ad un massimo di 250 dipendenti.

GUALTIERI: “L’ECONOMIA AVRA’ BISOGNO DI UN PERIODO DI RILANCIO”

Due sono i decreti cardine per far ripartire la nostra penisola dopo la gravissima crisi sanitaria ed economica di queste settimane, a cominciare dal Cura Italia (per un valore totale di 25 miliardi), e arrivando fino al prossimo decreto Aprile, del valore di 55 miliardi. In totale fanno 80 miliardi di euro, pari al 4.5% dell’intero Prodotto Interno Lordo nazionale. Ovviamente l’economia avrà bisogno di un periodo di rilancio dopo lo choc di questi mesi: “È evidente – prosegue ancora Gualtieri – che dopo uno shock quale quello subìto quest’anno e che ci auguriamo non si protragga anche nel 2021, l’economia avrà bisogno di un congruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti”. Con le nuove misure attuate, scenderà nel contempo anche la pressione fiscale, altra nota che fa sorridere: “Va sottolineato che una volta inclusi gli effetti del decreto in corso di preparazione e il beneficio degli 80 euro mensili (che diventeranno 100 con il taglio del cuneo fiscale sul lavoro già legiferato) la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 per cento nel 2020 e al 41,4 per cento nel 2021”.



