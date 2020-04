Vertice Ministri Economia Europa su Mes e coronavirus/ Prestiti e aiuti: gli scenari

Pubblicità

Si riuniscono oggi in videoconferenza tutti i Ministri dell’Economia dell’area Ue per la prima volta dopo il fibrillante Eurogruppo della scorsa settimana che è arrivato a scontrarsi ancora una volta sul Mes prima di trovare una bozza di accordo da presentare al Consiglio Ue del prossimo 23 aprile. Premettiamo, con la riunione di oggi non arriveranno decisioni definitive né si attendono grandi cambiamenti delle “posizioni” in campo, ma risulta un utile aggiornamento dei Ministri dell’Eurozona in vista della “battaglia” del prossimo 23 aprile tra i leader europei. La bozza di accordo uscita dall’Eurogruppo prevede un pacchetto da 540 miliardi di euro così suddivisi: Mes “light” senza condizionali sulle spese sanitarie da 400 miliardi di euro; sostegno della Banca Europea degli Investimenti per 200 miliardi; dispositivo “Sure” lanciata dalla Commissione Europea per sostenere con prestiti fino a 100 miliardi la cassa integrazione europea.

Nello schema iniziale si prevedeva anche l’utilizzo di eurobond su proposta di Italia e Spagna per “condividere” il debito pubblico comune che verrà generato con la lotta al coronavirus, ma l’opposizione di Germania e Paesi del Nord ha portato ad un ravvedimento in tal senso, con l’abbozzo di un possibile “recovery found” su proposta della Francia nel quale però vanno ancora trovati fondi, modalità e campo di azione.

MES, CONTE E LO SCONTRO PD-M5S

Mentre in Europa si continuano le discussioni che continueranno ancora oggi nella riunione dell’Ecofin con Ministro Gualtieri ovviamente presente, le spaccature in Italia sul Fondo Salva-Stati si segnalano praticamente in ogni collocazione politica: il Centrodestra che attacca Conte da giorni per aver sostanzialmente accettato il Mes light senza previo passaggio dal Parlamento è diviso tra Salvini-Meloni sulle posizioni anti-Mes e Berlusconi invece che invita ad accettare la proposta europea altrimenti sarà una catastrofe economica e politica nei prossimi mesi. Ma la partita più importante si gioca al Governo, con lo scontro emerso in maniera lampante ieri tra Pd e Movimento 5 Stelle: i grillini spingono sul “proprio” Premier perché non accetti il “cappio del Mes”, con Vito Crimi che è arrivato a dire «il Pd mette in discussione il Premier». In risposta, il capogruppo Pd Camera Delrio ha ribadito «Conte non è in discussione ma non buttiamo risorse» mentre il segretario Zingaretti ha attaccato «serve una Ue forte, non dei picchiatori».

La bagarre politica ha costretto il Presidente Conte ad intervenire in serata con un lungo post su Facebook dove ribadisce la sua netta contrarietà al Mes, con però dei “distinguo”: «Non ha senso discuterne ora. Potremo valutare se questa nuova linea di credito pone condizioni, quali condizioni pone, e solo allora potremo discutere se quel regolamento è conforme al nostro interesse nazionale. E questa discussione dovrà avvenire in modo pubblico e trasparente, dinanzi al Parlamento, al quale spetterà l’ultima parola. Prima di allora potremo disquisire per giorni e settimane, ma inutilmente». Da ultimo, Conte sembra dare più ragione al Pd piuttosto che al M5s (il che rappresenta un ovvio problema politico data l’origine di consenso e voti del Presidente) quando afferma «Se vi saranno condizionalità o meno lo giudicheremo alla fine, quando saranno concretamente elaborati il term sheet (contenente le principali caratteristiche del nuovo strumento), i terms of reference (che definiranno termini e condizioni della linea di credito) e, infine, il Financial Facility Agreement, le condizioni di contratto che verranno predisposte per erogare i singoli finanziamenti».

VERTICE ECOFIN, L’ORDINE DEL GIORNO

Con tutto questo clima il vertice dei Ministri dell’Economia si appresta ad essere nuovamente vivace con le divisioni interne tra Nord e Sud Europa in merito al Mes in vista del Consiglio Ue prossimo: ma l’ordine del giorno vede anche molto altro nelle discussioni che avverranno nelle videoconferenza di oggi. L’Ecofin discuterà delle risposte strategiche da attuare per contrastare la crisi coronavirus: «La presidenza croata presenterà la situazione attuale e gli ulteriori lavori necessari sulle proposte legislative di misure socioeconomiche coordinate in risposta all’epidemia di Covid-19. La Commissione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti riferiranno in merito all’attuazione delle misure adottate finora e forniranno una panoramica delle iniziative previste», si legge nell’odg diramato dal Consiglio Ue ieri.

Si parlerà poi di prestiti bancari alle famiglie e imprese, in particolare l’applicazione delle linee guida e norme bancarie per dare maggiore flessibilità nei prossimi mesi proprio in aiuto della crisi da pandemia. Da ultimo, I ministri faranno il punto sui progressi compiuti verso un approccio pragmatico al ciclo del semestre europeo per quest’anno..



