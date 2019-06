Guardiola allenatore Juventus?/ Paganini (Rai): “Mi aspetto grandi sorprese”

Il rebus che dovrebbe portare Pep Guardiola alla Juventus sembra non avere una soluzione. I giorni passano e da Torino tutto tace con i tifosi che stanno perdere la pazienza. Se in molti sono certi dell’arrivo in bianconero di Maurizio Sarri dall’altra c’è chi considera il tutto un depistaggio. Tra questi c’è Paolo Paganini, giornalista della Rai, che su Twitter ha scritto: “Buonasera a tutti. La telenovela continua. La Uefa non divulga alcuna sentenza nei confronti del Manchester City. Maurizio Sarri ogni giorno deve essere annunciato, ma l’annuncio non arriva. Il Derby County non riceve richieste per Frankie Lampard che dovrebbe sostituirlo al Chelsea. Non ho riscontro rilevanti, ma mi aspetto ancora qualche grossa sorpresa“. E se il nuovo allenatore della Juventus non fosse né Guardiola né Sarri?

Guardiola allenatore Juventus? Calamai: “Fuori da ogni parametro”

Tra quelli che non credono che Pep Guardiola possa diventare il nuovo allenatore della Juventus c’è anche Luca Calamai. Questi ha parlato a Radio Sportiva, esprimendo le sue idee: “Qualsiasi collega che scrive qualcosa è perché ha fatto delle verifiche o ha avuto una soffiata. Il suo ingaggio però è fuori da ogni parametro. L’allenatore della Juventus sarà Maurizio Sarri punto”. Il giornalista è tra quelli che pensano che l’ingaggio faraonico del catalano non possa essere sostenuto dalle casse bianconere, senza considerare il cospicuo aiuto che l’Adidas sarebbe pronto a mettere sul piatto. Rimane dunque il dubbio su chi sarà il nuovo tecnico bianconero con Guardiola che rimane il sogno dei tifosi e Sarri l’opportunità più probabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA