GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS?/ C’è una frase che fa ben sperare i tifosi…

I giorni passano e il nome dell’allenatore della Juventus ancora esita a uscire fuori. In molti sono convinti che sarà Maurizio Sarri, altri sono convinti che Pep Guardiola sarà il colpo alla Cristiano Ronaldo, che nessuno poteva immaginare, che i bianconeri presenteranno sul tavolo di questo calciomercato. E nonostante le smentite di ruolo, i tifosi cercano indizi che possano perorare la speranza relativa all’arrivo di Guardiola sulla panchina bianconera. Un input particolare potrebbe essere arrivato dalla possibilità, avanzata dallo stesso Guardiola, di un incontro che potrebbe concretizzarsi con una scuola calcio di Fano. E’ stato pubblicato il videomessaggio in cui Guardiola ha pronunciato la frase: “Forse ci vediamo presto”. Breve e conciso, ma capace di alimentare la suggestione che lo vedrebbe come nuovo allenatore della Juventus, in barba a tutti coloro che pensano che l’affare sia ormai definitivamente concluso con Maurizio Sarri.

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS? DALLA SPAGNA ARRIVANO CONFERME

Al rumors-sogno di Guardiola nuovo allenatore della Juventus, si cercano conferme anche dagli addetti ai lavori e un tweet del giornalista spagnolo Manuel Esteban, una delle firme di riferimento del conosciuto quotidiano sportivo iberico AS, ha di nuovo alimentato le speranze, visto che dalla Spagna in molti credono che alla fine l’affare dell’anno, per quanto riguarda il valzer delle panchine, possa ancora compiersi. Esteban ha twittato: “Ogni giorno vedo più vicina l’opzione che Guardiola possa finire alla Juventus, perché la UEFA è ancora ferma circa la sentenza sul City, ma tutto può accadere. Vederlo dare ordini a Cristiano è un vero incentivo.” In molti, non solo Esteban, sono infatti convinti che la questione sia legata anche e soprattutto alla sentenza UEFA che potrebbe escludere il Manchester City dalla prossima Champions League, oppure limitare molto l’attuale club di Guardiola in chiave mercato. Possibilità già avanzate, ipotesi già sentite, ma secondo Esteban il temporeggiare di Guardiola e della Juventus hanno un unico fine, quello di concretizzare un clamoroso matrimonio sportivo.

