Gucci, sostituito il CEO Marco Bizzarri/ Clamoroso ribaltone, al suo posto Jean-François Palus

Clamoroso ribaltone in casa Gucci: il presidente e CEO Marco Bizzarri, lascerà l’azienda dal prossimo 23 settembre 2023, così come riportato in queste ore dalle principali testate online a cominciare da il Giorno. Figura chiave del gruppo Kering da 18 anni anni a questa parte, Marco Bizzarri era a capo della nota maison di origini italiane dal 2015, dopo aver ricoperto già diversi incarichi di prestigio anche in altre realtà come ad esempio Bottega Veneta.

Il 22 settembre si terrà a Milano la sfilata moda donna e per la prima volta Gucci mostrerà le creazioni di Sabato De Sarno, di recente divenuto nuovo direttore creativo dopo l’addio di Alessandro Michele. Il giorno dopo ci sarà l’addio di Marco Bizzarri, il cui futuro attualmente resta incerto. Secondo quanto fatto sapere dal Gruppo Kering, che nella giornata di ieri ha tenuto a Parigi il Consiglio di amministrazione, si tratta semplicemente di riorganizzazioni interne, ma in ogni caso la notizia sta facendo clamore anche perchè Marco Bizzarri ha svolto un lavoro fantastico nella casa d’alta moda della due G, facendo raggiungere alla stessa delle vendite in tutto il mondo superiori ai 10 miliardi di euro.

GUCCI, ADDIO AL CEO MARCO BIZZARRI: I RISULTATI FANTASTICI DEGLI ULTIMI 8 ANNI

Un risultato fantastico che è giunto proprio sotto la guida del manager italiano e che ha permesso di trasformare Gucci dal lusso al fashion. Peccato però che questi risultati evidentemente non siano bastati e di recente il presidente di Kering, François-Henri Pinault, ex uomo più ricco al mondo, aveva spiegato presentando i risultati annuali del 2022 che “Il marchio ultimamente non ha realizzato le migliori performance”, dicendosi “determinato” a rimettere Gucci “sui binari”.

Ma chi arriverà al posto di Marco Bizzarri? Spazio a Jean-François Palus, attuale direttore generale del Gruppo Kering, che diverrà quindi presidente e Ceo di Gucci anche se solo per un periodo transitorio. Nel contempo cresce il ruolo di Francesca Bellettini, attuale CEO di Yves Saint Laurent dal 2023: tutti gli ad dei marchi riferiranno a lei ed inoltre sarà responsabile della guida delle Maisons del Gruppo nelle prossime fasi.











