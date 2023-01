Sabato De Sarno è il nuovo direttore Gucci/ Chi è lo stilista: da D&G a Valentino

Sabato De Sarno è il nuovo volto creativo di Gucci

Sabato De Sarno è stato scelto come nuovo direttore creativo della casa di moda Gucci. Volto parecchio noto nella moda italiana e mondiale, penderà il posto di Alessandro Michele, che guidava il marchio dal 2015. La sua prima sfilata sarà a settembre 2023 in occasione della settimana della moda a Milano, e secondo alcune indiscrezioni già note verterà sulla collezione donna.

“Sono certo che, grazie alla sua profonda comprensione e al suo apprezzamento per il patrimonio unico del nostro marchio”, ha dichiarato Marco Bizzarri, CEO di Gucci, parlando di Sabato De Sarno, “guiderà il team creativo con una visione distintiva che contribuirà a scrivere il prossimo capitolo di Gucci, rafforzando l’autorità della maison nel campo della moda e capitalizzando il suo heritage indiscusso”. Sarà compito del nuovo direttore artistico ridefinire, ora, i codici della maison Gucci, riportando direttamente a Bizzarri la sua visione creativa, che abbracci il lusso moderno a cui il maschio ambisce da sempre. Dal conto suo, Sabato De Sarno si è ovviamente detto onorato e orgoglioso della scelta di Bizzarri, confermando che inizierà a lavorare con Gucci solo una volta adempiuti i suoi obblighi contrattuali attuali.

Chi è Sabato De Sarno: il nuovo volto creativo di Gucci

Sabato De Sarno è entrato nella moda in punta di piedi, puntando però alle stelle. In breve tempo, durante la sua prima esperienza come apprendista di Massimo Monteforte, a soli 20 anni ha saputo distinguersi come stilista. “Saba è bravissimo”, diceva sempre Monteforte, “impara alla velocità della luce”, una caratteristica che nel giro di appena un anno, nel 2005, lo portò a firmare un contratto con Prada.

Dopo l’esperienza con Prada, Sabato De Sarno transitò anche per un po’ di tempo in Dolce & Gabbana, e dopo 5 anni dal suo arrivo in Italia completò l’apprendistato nella moda. Il 2009 per lui fu l’anno della svolta, approdando per la prima volta nella maison Valentino. Qui si è distinto come non mai, lavorando a stretto contatto con i big del marchio ed apprendendo da loro le tecniche e i segreti di un lavoro che sembra essergli cucito attorno. Dentro Valentino, Sabato De Sarno divenne Fashion Designer, inventando anche la famosa sigla VLTN e scegliendo personalmente la camicia in pizzo bianco indossata da Blanco nella finale del Festival di Sanremo dello scorso anno. Ed ora, infine, per Sarno si apre un nuovo capitolo della vita come direttore creativo di Gucci.

