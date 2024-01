Guè Pequeno e Vera Gemma fidanzati?/ “Notte nel loft di lui dopo cena a lume di candela”: indiscrezione…

Vera Gemma e Guè Pequeno: spunta una clamorosa indiscrezione

Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, nel numero in edicola dall’11 gennaio, lancia un’indiscrezione su Vera Gemma e Guè Pequeno. Dopo aver lanciato la notizia online, il settimanale Oggi pubblica tutta la notizia firmata da Alberto Dandolo secondo cui la figlia di Giuliano Gemma e il rapper, prima di lasciarsi andare alla passione, si sarebbero concessi una deliziosa cena. Stando a quello che riferisce Dandolo, infatti, la Gemma e Gue Pequeno avrebbero cenato in un costoso ristorante giapponese di Milano per poi trascorrere il resto della serata nel loft meneghino del rapper.

I due si sarebbero così lasciati andare alla passione. Inoltre, sempre secondo Dandolo, il rapper sarebbe anche un grande fan di Giuliano Gemma, il padre di Vera che, pare, sia candidata a ricoprire il ruolo di opinionista della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Vera Gemma e le parole sull’amore a Verissimo

L’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo arriva pochi giorni dopo l’intervista rilasciata da Vera Gemma a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin, la Gemma si è dichiarata single lasciandosi andare alle seguenti dichiarazioni.

“Sono single, ma le audizioni per trovare l’uomo della mia vita sono aperte”, ha detto a Toffanin. A tali parole aveva risposto Dandolo spifferando qualche anticipazione sul presunto flirt con Gue Pequeno.











