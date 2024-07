Guenda Goria annuncia la nascita del figlio Noah

La figlia di Maria Teresa Ruta ha ricevuto il tanto atteso dono di Dio, come racconta il nome di Noah, il figlio di Guenda Goria nato proprio oggi giovedì 25 luglio, l’attrice e figlia d’arte ha svelato al mondo intero di essere diventata mamma, attraverso un video emozionante postato sul proprio account Instagram dove ha riepilogato le ultime ore prima del tanto atteso momento, un giorno che l’ex gieffina e Mirko Gancitano aspettavano da tempo e che ora è diventato realtà.

Intervenuta sui social, Guenda Goria ha provato a esternare a caldo le emozioni dopo il lieto evento che ovviamente la cambierà la vita, nove mesi in cui ha portato in grembo Noah volati via con il punto più alto della sua felicità: “Non abbiamo mai sentito battere il cuore così forte, eccoti Noah” ha scritto la musicista dando il benvenuto al piccolo di casa e la notizia è stata ovviamente accolta con grande entusiasmo anche dai suoi ex compagni del Grande Fratello come Rosalinda Cannavò, anche lei in attesa di un figlio, più precisamente una femminuccia, con il suo fidanzato Andrea Zenga.

Guenda Goria e la decisione sul nome del figlio Noah: “Scelta di cuore”

Soltanto qualche mese fa la figlia d’arte aveva raccontato la sua decisione di dare al piccoletto nato dall’amore con Mirko Gancitano un nome molto speciale, che avesse un significato importante, per niente banale: “Si chiamerà Noah, alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore, il significato del nome è di origine biblica e vuol dire: ‘Colui che porta sollievo’. L’abbiamo scelto insieme, anche perché è un nome particolare, moderno, vuol dire ‘Dono di Dio‘” aveva detto Guenda Goria nel corso di una intervista di presentazione del figlio concessa a La volta buona, il talk condotto da Caterina Balivo.

Inoltre la compagna di vita di Mirko Gancitano aveva detto sul figlio che la nonna, Maria Teresa, era già pronta a viziare in ogni modo il bimbo che avrebbe visto la luce di lì a qualche mese, adesso quella giornata così importante è arrivata.