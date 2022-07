Guenda Goria “Ho rischiato di morire ma non rinuncia alla maternità/ “Ora mi affido alla Madonna”

Guenda Goria: operata d’urgenza

Guenda Goria, 33 anni, non ha mai nascosto di essere affetta da endometriosi, una patologia che non favorisce la fertilità. Nelle scorse settimane la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata ricoverata per interrompere una gravidanza extrauterina e poi per rimuovere una delle tube: una complicazione le aveva provocata un’emorragia interna. “Ero sola in un bar di Milano, ho avuto un’emorragia e mi hanno portata al pronto soccorso. Ho scoperto allora di essere incinta, ma la gravidanza era extrauterina. Così ho provato a fare una cura farmacologica per interromperla”, ha raccontato Guenda sulle pagine di Nuovo. Dopo un paio di giorni, però, ha iniziato ad avere dolori fortissimi e ha chiamato il 118: “Era scoppiata una tuba, provocando un’emorragia interna e una serie di complicazioni”. Guenda ha rischiato molto, ma fortunatamente è andato tutto bene.

Guenda Goria e Mirko Gancitano non rinunciano a un figlio

Durante questi difficili momenti Guenda Goria ha potuto contare sul sostegno di Mirko Gancitano, suo compagno da circa un anno. Nonostante le difficoltà vissute nell’ultimo periodo, Guenda non si scoraggia e sogna ancora di diventare mamma: “Avere un figlio è un sogno e ce la faremo. Ora io mi affido alla Madonna e non perdo la speranza”, ha detto la figlia di Maria Teresa Ruta a Nuovo. Anche Mirko, ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show, è fiducioso: “La possibilità di una gravidanza si riduce ancora di più ma non è annullata essendoci l’altra tuba. Ho detto a Guenda che non si deve preoccupare perché tanto, con la forza dell’amore e un po’ di impegno, prenderemo la direzione giusto. E, se Dio vorrà, riusciremo a farcela”. I due hanno deciso di rimandare le nozze da autunno 2022 a primavera 2023 per permettere a Guenda di riprendersi completamente.

