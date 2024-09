Guenda Goria, chi è la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: carriera e vita privata

Guenda Goria è la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, la primogenita della coppia nata nel 1988 e cui ha fatto seguito la nascita del fratello minore Gianamedeo nel 1992. A differenza dei genitori che hanno imboccato la strada del giornalismo e della tv, Guenda Goria si è sin da subito appassionata di musica e si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Milano. Negli anni è anche diventata attrice recitando nel 2015 nel film di Matteo Garrone Il racconto dei racconti e prendendo parte in tv alle serie Un passo dal cielo e Il paradiso delle signore; inoltre, nel 2020 ha partecipato assieme alla madre al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita privata di Guenda Goria, dopo 3 anni di fidanzamento con il compagno Mirko Gancitano la coppia è convolata a nozze lo scorso maggio. Ma non solo: a suggellare la loro storia d’amore è arrivata anche la nascita di Noah, il loro primo figlio insieme, avvenuta a luglio. Nel giro di pochi mesi la coppia ha bruciato le tappe e consolidato il proprio amore prima con le nozze e, a seguire, con la gioia di diventare per la prima volta genitori.

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, sta ora vivendo i suoi primi mesi da neo-mamma anche se non stanno mancando le difficoltà. La pianista, in particolare, ha rivelato in un’intervista al settimanale Diva e Donna di non aver riscontrato nel marito Mirko Gancitano il supporto necessario per affrontare il post-gravidanza: “Io ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezza dopo la gravidanza e avevo bisogno di una roccia al mio fianco, ma non c’era…”.

La coppia sembra ora vivere un momento di crisi che, alla fine, potrebbe rivelarsi passeggero; tutto dipenderà dal nuovo equilibrio coniugale che riusciranno a trovare, ora che sono diventati genitori di Noah. “Stiamo costruendo un nuovo rapporto. Si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui”, ha confessato Guenda.