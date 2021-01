Guenda Goria sul crollo di Maria Teresa Ruta: “Non ce la fa più”/ “Rabbia accumulata”

Pur conoscendo bene sua madre Maria Teresa Ruta, anche Guenda Goria è rimasta scossa dal suo crollo emotivo al Grande Fratello Vip 2020. In collegamento con Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, l’ex gieffina dice la sua su quanto accaduto a sua madre nella Casa nella serata di ieri. “Non ce la fa più, ha avuto uno sfogo.” ha esordito la Goria. Così ha spiegato: “Mia madre è una grande incassatrice che tiene, tiene e ad un certo punto scoppia. – e ha allora raccontato un aneddoto – Io l’ho già vista così: quando ero adolescente, avendo io un carattere forte, spesso si arrabbiava con me e questi più o meno erano i toni. Mio fratello si metteva ad ascoltare questi sfoghi dietro la porta perché diceva che sembrava di essere al cinema. Poi tra noi finiva tutto in un grande abbraccio.”

Guenda Goria difende sua mamma Maria Teresa e punge Filippo Nardi

Guenda Goria, in diretta a Pomeriggio 5, spiega che quella di Maria Teresa Ruta è stata una reazione che prima o poi sarebbe arrivata. “Io però sono contenta che si sia sfogata, perché credo che tirare fuori una rabbia accumulata dall’inizio del programma perché comunque sei sempre sotto pressione.” ha ammesso. Poi si è scagliata contro alcuni gieffini: “Nominano mia madre con ogni scusa e questa cosa non esiste al mondo! Vorrei che mamma se la prendesse di più in tanti momenti non cercando di andare per forza d’accordo con tutti.” E in merito al commento di Filippo Nardi al video del crollo della Ruta – “Borderline?” – Guenda ha dichiarato: “Insiste? Non so se è questo humor inglese o vuole avere una reazione da me. Per quale motivo continui a commentare la mamma? Ora basta, mi hai chiesto scusa e chiudiamola.”



