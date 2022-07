Guenda Goria “Tagliata fuori da tanti progetti”/ “Mi sono sentita sfortunata ma…”

Guenda Goria amareggiata dopo l’operazione: “Tagliata fuori da tanti progetti professionali”

Guenda Goria sta bene e questa è la cosa più importante. Dopo l’operazione dei giorni scorsi, la showgirl è tornata a pubblicare sui social, mostrandosi felice e grata di aver ritrovato la salute. Al suo fianco, naturalmente, non manca mai il compagno Mirko Gancitano, oltre ai genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, sempre vicini alla ragazza in questi giorni difficili. “Il sentimento che pervade il mio cuore è quello di un’immensa gratitudine”, ha scritto la giovane Goria dopo lo spavento. E poco importa se, come lei stessa ha affermato, alcuni progetti lavorativi non sono decollati. “Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perché pensavo di meritarli”, ha ammesso amareggiata l’ex gieffina.

Guenda Goria, dopo l’operazione è molto più ‘zen’: “Questo mondo ha angoli incantevoli”

“Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata. Come se la vita si stesse accanendo contro di me. Ma non è così”, ha continuato Guenda Goria. A quali progetti si riferiva la showgirl? Magari legati al mondo dello spettacolo? Non è dato sapersi, ma di certo adesso la ragazza vive tutto con uno spirito diverso. In questo senso lo spavento dell’operazione è servito qualcosa perché oggi Guenda si sente “piena di gioia e di voglia di risolvere tutto”. Insomma la figlia di Amedeo e Maria Teresa è al settimo cielo per essere ancora viva “in questo mondo che ha angoli incantevoli”.

