Guendalina, Blind, Licia Nunez e Alessandro, perché non tornano in studio?/ “Nessun nuovo contratto ma..”

Guendalina Tavassi, Blind, Licia Nunez e Alessandro Iannoni: dove sono finiti?

Dove sono finiti Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind? I quattro concorrenti che durante la penultima puntata dell’Isola dei Famosi hanno rifiutato il prolungamento del reality, hanno fatto rientro in Italia ma non sono comparsi in studio nell’ultimo appuntamento con Ilary Blasi. Come mai? Voci di corridoio rilanciate dal portale Biccy.it rivelano in maniera piuttosto decisa che gli autori del reality non avrebbero alcuna intenzione di fare un nuovo contratto ai concorrenti per presenziare in studio insieme agli altri naufraghi eliminati. Chi si ritira dal gioco, infatti, perde qualsiasi diritto di tornare in studio rinunciando anche al cachet.

Alessandro Iannoni assente in studio all'Isola dei Famosi, perchè?/ Carmen Di Pietro…

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, li rivedremo in studio?

Guendalina, Alessandro, Licia e Blind, tuttavia, non si sono ritirati prima del previsto, ma hanno semplicemente deciso di non accettare il prolungamento del contratto. Dunque, ammesso e non concesso che il rumor sia veritiero, non è del tutto chiaro il vero motivo per cui gli autori avrebbero preso questa decisione. Per quanto riguarda Guendalina ed Alessandro – sottolinea sempre il portale Biccy.it – il problema potrebbe essere aggirato prendendo parte alla trasmissione in studio in qualità di “parenti dei naufraghi”. Licia e Blind, invece, sarebbero definitivamente fuori dai giochi dato che in Honduras non hanno alcun parente. Rivedremo qualcuno di loro, in studio, nella prossima puntata dell’Isola?

