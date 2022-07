Guendalina Tavassi, scherzo in diretta a Carmen di Pietro/ La spinge dal pontile e…

Guendalina Tavassi spinge in acqua Carmen di Pietro

Bizzarro scherzo in diretta Instagram quello architettato da Guendalina Tavassi ai danni dell’amica ed ex isolana Carmen di Pietro. Nella clip condivisa dalla showgirl sul proprio profilo social, si vede Carmen di Pietro “sistemarsi” a favore di telecamera su un grazioso pontile, probabilmente per farsi fotografare dall’amica Guendalina, impegnata ad inquadrarla con un’elegante barca ormeggiata sullo sfondo. E’ proprio in quel momento che la Tavassi mette in atto il suo piano diabolico. Così invita Carmen ad esporsi ulteriormente, per ottenere un effetto fotografico migliore. La Di Pietro, incurante del pericolo, cade nella trappola della showgirl.

Scherzo in diretta Instagram di Guendalina Tavassi a Carmen di Pietro: “Ma cosa hai fatto?”

“Si vede la barca sì, ma se ti giri è meglio perché non si vede benissimo”, dice Guendalina nella clip. “Guarda la barca e il sole…”, aggiunge ancora l’influencer. E poi, splash. Carmen di Pietro finisce direttamente in acqua, completamente vestita. “Ma cosa hai fatto?”, urla infastidita la Di Pietro. “Ciao Carmen buona Isola”, dice ridacchiando la Tavassi. “E io adesso come salgo…”, domanda amareggiata Carmen. Chissà che non stia già meditando una vendetta.

