Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ Netanyahu: “Nessun accordo con l’Arabia sullo Stato di Palestina”

GUERRA ISRAELE-HAMAS, ULTIMI AGGIORNAMENTI: SI ALLARGA IL CONFLITTO IN LIBANO, NETANYAHU RIFIUTA PROPOSTA USA DI ACCORDO CON RIYAD

Guerra Israele- Hamas, proseguono le operazioni dell’esercito israeliano, che hanno colpito diverse città a nord e a sud della Striscia di Gaza. Il portavoce dell’IDF ha fatto sapere che sono stati uccisi 60 terroristi, tra cui 40 a Khan Yunis, dove sarebbe anche stata smantellata una abitazione che fungeva da magazzino per le armi di Hamas. I media arabi hanno riportato la notizia dei nuovi raid su Gaza affermando che almeno 20 persone sarebbero state uccise nei bombardamenti. E proseguono anche i conflitti sugli altri fronti in Medio Oriente in particolare nel Sud del Libano, dove la probabilità di una prossima guerra è molto elevata.

Come ha affermato il generale Halevi, Capo di Stato Maggiore israeliano: “Le forze di difesa stanno aumentando la prontezza per uno scontro in Libano, abbiamo appreso molte lezioni dai combattimenti a Gaza, molte delle quali sono molto rilevanti per i combattimenti in Libano, e ce ne sono alcune che devono essere aggiustate“. Tuttavia, nella notte durante l’incontro con il Segretario di Stato Blinken, il premier Netanyahu ha accettato la proposta di contenere gli attacchi in Libano, rifiutando però di avviare una trattativa con l’Arabia Saudita per normalizzare i rapporti in cambio di una apertura sulla nascita di uno Stato palestinese.

GUERRA ISRAELE-HAMAS, CONFLITTO POTREBBE DURARE FINO AL 2025, PROSEGUONO SCONTRI TRA IRAN E PAKISTAN

Il conflitto in Medio Oriente non solo potrebbe durare fino al 2025, ma presto potrebbe allargarsi e coinvolgere più Paesi. Il rischio di una escalation è sempre più elevato, soprattutto dopo gli ultimi attacchi in Libano e dell’intensificarsi degli scontri nel Mar Rosso tra Usa e Houthi e al confine tra Pakistan e Iran. In risposta agli attacchi di due giorni fa da Teheran, il Pakistan ha risposto bombardando nella notte alcuni siti nella regione del Sistan-Balucistan, con l’obiettivo di colpire alcuni covi di gruppi terroristici, e uccidendo nove persone.

Nel frattempo i ribelli Houthi hanno rilasciato dichiarazioni affermando che non smetteranno di attaccare le navi nel Mar Rosso, per dimostrare la solidarietà al popolo palestinese. E gli Usa annunciano in risposta nuovi attacchi contro obiettivi nello Yemen. Secondo quanto riferito da Washington, circa 14 missili pronti per essere lanciati dalle aree dei ribelli sostenuti dall’Iran sarebbero stati colpiti dalle Forze americane, sventando un altro possibile attacco alla Marina statunitense.











