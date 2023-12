Guerra Israele-Hamas, ultime notizie/ “Scontro a Gaza avanti per altri 2 mesi”. Onu: “catastrofe e morti per

LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA ISRAELE-HAMAS: GLI SCONTRI A GAZA E NEL SUD. MA TRA DUE MESI…

Tra due mesi la guerra tra Israele e Hamas sul campo della Striscia di Gaza potrebbe concludersi: a dirlo sono fonti qualificate dello Stato ebraico, rilanciate anche dal Jerusalem Post (che parla per la precisione di “battaglie per altre 7 settimane”). La guerra in corso da 2 mesi (anche se l’operazione di terra a Gaza è iniziata ovviamente dopo l’attacco contro Israele del 7 ottobre 2023) potrebbe dunque estendersi per un periodo più o meno uguale prima che Hamas possa essere sconfitto su “larga scala” all’interno della Striscia. Dopo questo periodo, raccontano ancora le fonti di Tel Aviv, non ci sarà alcun cessate il fuoco, ma «operazioni localizzate condotte da forze che resteranno in prossimità della Striscia».

È però in questo lasso di tempo di circa 2 mesi che proseguiranno i tentativi di porre una tregua per aiutare i civili palestinesi e soprattutto liberare gli ostaggi ancora in mano ad Hamas. Ad un certo punto di questi 2 mesi, l’esercito permetterà ad alcuni residenti di Gaza «di ritornare nelle loro case: una richiesta questa – secondo le fonti – avanzata dagli Usa e anche una necessità operazionale». Questo il fulcro anche della recente telefonata tra Biden e Netanyahu sulla guerra Israele-Hamas, nella quale i due leader concordano sulla necessità di non interrompere lo scontro con Hamas ma allo stesso tempo di garantire assistenza ai civili. Intanto dal Qatar il primo ministro Al Thani fa sapere che gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco a Gaza, e per il rilascio di altri ostaggi detenuti da Hamas, «proseguono nonostante i continui bombardamenti israeliani che stanno restringendo la finestra per un risultato positivo». Nel frattempo sulla guerra nel Medio Oriente si segnalano oggi nuovi combattimenti a Khan Yunis a sud di Gaza con i tentativi israeliani di scandagliare i tunnel costruiti dalle milizie di Hamas: a Shujaia, nel centro della Striscia, «truppe israeliane hanno effettuato un raid mirato su un centro di comando militare di Hamas e localizzato numerose armi», fa sapere l’esercito ebraico. I media intanto hanno segnalato combattimenti anche a Jabalya, nel nord della Striscia.

CAOS ONU-ISRAELE SULLA GUERRA A GAZA. MINACCIA IRAN: “DOPO VETO USA SITUAZIONE ESPLOSIVA”

Le condizioni di una trattativa internazionale per frenare la guerra Israele-Hamas restano sempre più complicate dopo il veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza ONU, convocato dal Segretario generale Guterres in aperto scontro ormai con lo Stato d’Israele (qui tutti i dettagli dell’articolo 99 invocato dal n.1 delle Nazioni Unite, ndr). «Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario a Gaza, dove la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro complesso e per la pace e la sicurezza nella regione», attacca il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, deplorando la “paralisi” delle Nazioni Unite di fronte alla guerra tra Israele e Hamas.

Il cessate il fuoco immediato non è stato votato per il veto americano posto in Consiglio di Sicurezza, scatenando la reazione d’ira dei Paesi arabi e in primi dell’Iran: «Finché l’America sosterrà i crimini del regime sionista e la continuazione della guerra, c’è la possibilità di un’esplosione incontrollabile nella situazione della regione», ha minacciato il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian al telefono con il segretario Guterres. «Metà della popolazione di Gaza sta morendo di fame», mentre continuano i combattimenti tra Hamas e Israele: lo dice il vicedirettore del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, Carl Skau, «In alcune aree nove famiglie su dieci non riescono a mangiare tutti i giorni». Intanto dallo Yemen arriva l’ultima minaccia dei ribelli sciiti Houthi: «colpiremo tutte le navi nel Mar Rosso dirette in Israele, se la Striscia di Gaza non riceverà il cibo e le medicine necessarie. Questa minaccia ha effetto immediato».











