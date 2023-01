“Guerra tra Russia e Ucraina finirà nel 2023″/ Video: sciamani Perù prevedono pace

La guerra tra Russia e Ucraina terminerà in questo 2023 e le due nazioni giungeranno a stringersi la mano in segno di pace, ponendo dunque fine a un conflitto che si protrae ormai da quasi un anno (fu inaugurato il 24 febbraio 2022 dall’invasione russa ordinata da Vladimir Putin, ndr). A prevederlo è stato un gruppo di sciamani e di guaritori originari del Perù, come rivelato dall’agenzia di stampa Reuters e ripreso in Italia da Rai News. Più dettagliatamente, sulla sommità della collina di San Cristobal, nella capitale Lima, gli sciamani, con indosso gli abiti tradizionali dei popoli delle Ande, hanno celebrato il nuovo anno con una cerimonia per così dire “purificatrice”.

Come si legge nella breaking news targata Rai, “tra fiori, incenso, un serpente, le foto del presidente ucraino, Volodymir Zelensky, e del suo omologo russo, Vladimir Putin, oltre a quelle del presidente colombiano Gustavo Petro e della leggenda del calcio brasiliano, Pelé”, gli sciamani hanno emanato il loro verdetto: la guerra tra Ucraina e Russia cesserà e tornerà a vigere un clima di pace tra i due Stati.

SCIAMANI DEL PERÙ PREVEDONO FINE GUERRA TRA RUSSIA E UCRAINA (VIDEO)

Lo sciamano Cleofe Sedano ha previsto un trattato di pace fra Russia e Ucraina, che decreterebbe la fine della guerra tra le due nazioni, aggiungendo che sarà firmato entro il mese di agosto 2023: “Tutto questo si calmerà. La pace, la tranquillità arriverà. Questo è quello che abbiamo visto”. L’auspicio, chiaramente, è che tale previsione, al di là che si creda o meno alle tecniche adoperate dagli sciamani e ai loro riti, è che possa realmente concretizzarsi.

Previsti, però, anche disastri naturali in questo 2023. Ad affermarlo è stato un altro sciamano, di nome Walter Alarcon: “Quest’anno – si legge su Rai News – ci sarà un terremoto, ma non nella capitale del Perù, in un altro luogo, soprattutto all’estero nella parte settentrionale dell’America, che potrebbero essere gli Stati Uniti… Ci saranno molte tragedie, soprattutto climatiche”.

