Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Bombe su Odessa: 3 morti. Da inizio conflitto 10.500 civili uccisi

Oggi sono esattamente due anni da quando è scoppiata la guerra in Ucraina fra l’esercito locale e la Russia dopo l’invasione di Mosca. La Nato e l’Unione Europea starebbero preparando nuove sanzioni per andare a colpire i russi anche se quelle stabilite fino ad oggi non sembrano aver penalizzato più di tanto l’economia locale.

Nella notte passata un attacco russo nella città ucraina di Odessa avrebbe provocato tre morti, ma secondo quanto fatto sapere da 51 membri della Piattaforma delle ONG umanitarie in Ucraina, tra cui Save the Children, Medici senza frontiere, Oxfam, Intersos, ogni giorno da quando è scoppiato il conflitto, sarebbero morti e feriti 42 civili. In totale più di 10.500 persone innocenti sono state assassinate dallo scoppio del conflitto fra cui 587 bambini e bambine.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIME NOTIZIE: FERITE PIU’ DI 20MILA PERSONE

Le persone ferite sarebbero invece più di 20mila, con una generazione traumatizzata e sfollata. Più dell’87 per cento delle persone uccise, leggasi 9.241, sono rimaste vittime di armi esplosive, mentre sono molti i feriti che hanno perso arti o ad esempio vista. Si ritiene comunque che il numero sia ampiamente sottostimato, in quanto le Nazioni Unite parlano di altre cifra, ben più alte. Sulla guerra Ucraina-Russia è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, che parlando con Radio 1 ha spiegato: “Stiamo aiutando l’Ucraina perché è un baluardo di libertà. Se noi accettiamo il principio che il più forte invade il territorio del più debole finisce il diritto internazionale. È una questione di principio”.

E ancora: “Noi non siamo in guerra con la Russia, stiamo difendendo il diritto all’indipendenza e alla libertà dell’Ucraina e del suo popolo”, precisando che il sostegno politico a Kiev sarà “sancito dall’accordo di protezione e sicurezza tra Italia e Ucraina che verrà firmato molto presto dal presidente del Consiglio Meloni con Zelensky.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIME NOTIZIE, TAJANI: “MELONI ANDRÀ A KIEV”

Stiamo finendo di elaborarlo – ha continuato l’esponente di Forza Italia -, non ha valore di un trattato ma è un documento in cui si parla di continuare a dare sostegno economico e per la ricostruzione. Ci siamo impegnati per la ricostruzione di Odessa e abbiamo cominciato con la cattedrale ma anche per ricostruire, per esempio, tutte le reti energetiche. Continueremo in un contesto occidentale perché lo stesso accordo lo hanno firmato Danimarca, Francia, Germania e Regno Unito”.

Tajani ha parlato anche del viaggio di Meloni a Kiev: "Prossimamente sarà a Kiev. Sui tempi e sugli orari – ha concluso – è bene sempre essere molto prudenti, essendoci una guerra in corso". Da segnalare infine che Biden ha incontrato la vedova e la figlia di Navalny, e Lavrov, ministro degli esteri russi ha risposto parlando di "Questione interna, no indagine internazionale". La Gran Bretagna spedirà 200 missili Brimstone a Kiev a breve: i tempi ufficiali non sono stati resi noti.











