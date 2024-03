Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Droni su Odessa, 2 morti e 7 feriti: anche Kharkiv sotto attacco

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ATTACCHI COI DRONI A ODESSA E KHARKIV

La guerra tra Russia e Ucraina va avanti: le ultime notizie rivelano di un attacco con droni su Odessa, che ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 7. Ad essere stato colpito all’alba è stato il nono piano di un grattacielo residenziale, dove si trovavano diverse famiglie. Le vittime sono rimaste sepolte sotto le macerie. I soccorritori sono riusciti a tirare fuori gli altri, tra cui una donna incinta e un bambino di tre anni attualmente ricoverato in ospedale per un problema alla gamba. Lo ha comunicato il ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko.

Anche Kharkiv è sotto attacco dei droni russi in queste ore. Il sindaco Ihor Terekhov ha avvertito che ci sono state diverse esplosioni nella notte. La città è una delle più colpite dall’inizio del conflitto, tanto che più di 20.000 edifici sono stati distrutti. Di recente 15 case nei pressi di una stazione di servizio sono state inghiottite da un incendio, che ha provocato la morte di 7 persone di cui 3 bambini. La zona non è abbastanza sicura affinché i residenti possano starci. È per questo motivo che il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto alla popolazione di non tornarci.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA: DRONI ANCHE A SAN PIETROBURGO

È mistero invece su quanto accaduto a San Pietroburgo, dove un drone si è schiantato contro un edificio residenziale di cinque piani, provocando danni ma non vittime. Il governatore ha parlato di un “incidente” ma non ha fatto riferimenti alla guerra tra Russia e Ucraina. “Non ci sono vittime. Le vetrate dei balconi di due case sono state parzialmente danneggiate. Sono stati fatti sgomberare i residenti degli appartamenti interessati”, ha affermato Alexander Beglov. Neanche Kiev finora ha parlato dell’episodio.

Intanto la Russia ha notificato agli Stati Uniti il lancio del missile balistico intercontinentale Yars dal cosmodromo di Plesetsk attraverso il Centro per la riduzione del rischio nucleare. Gli americani hanno informato che continueranno a monitorare la situazione.

