“Eccesso di vaccinazioni favorisce contagio”/ Bizzarri (oncologo): “Covid è finito…”

L’oncologo Mariano Bizzarri è intervenuto in qualità di ospite in occasione della puntata di “Fuori dal Coro” andata in onda su Rete 4 nella serata di ieri, martedì 8 novembre 2022. Il medico, in particolare, si è concentrato sui vaccini Covid, sottolineando un aspetto a suo avviso fondamentale: “Ci sono centinaia di articoli che hanno messo in evidenza che l’eccesso di vaccinazioni favorisce il contagio. L’altro ieri è uscito un lavoro fondamentale in Inghilterra, che mostra come la protezione data dai vaccini dopo 60 giorni si riduca e diventi negativa. Chi ha ricevuto più di 2 vaccini è più probabile che si ammali e trasmetta il virus”.

La scienza si muove su dati certi, non su credenze, ma bisogna sempre tenere a mente, come ha detto lo stesso Bizzarri, che si tratta “di un metodo, non di un corpus di dottrine che vale in eterno. Ditemi quando mai si è visto un vaccino fatto 4 volte nell’arco di due anni con la gente che si ammala due volte? Joe Biden ha ricevuto 4 dosi e i monoclonali, ma alla fine…”.

PROF. MARIANO BIZZARRI: “IL PROBLEMA DEI VACCINI COVID È LEGATO ALLA TECNOLOGIA MRNA”

Nel prosieguo di “Fuori dal Coro”, il professor Mariano Bizzarri ha voluto sottolineare che “c’è una cosa più grave: la tentazione demoniaca di rovesciare la verità. Ci hanno voluto far credere che sia meglio il vaccino che non l’immunità naturale derivata dal contagio. Questo vaccino, oggi come oggi, non protegge da Omicron e non serve più a niente. Covid è finito”.

Infine, Bizzarri ha precisato che, a suo avviso, il vero problema nasce “con questi vaccini a mRna. Se si usassero vaccini tradizionali, funzionerebbero, ma hanno un difetto: costano poco. Le aziende farmaceutiche sono alla canna del gas, l’ultimo brevetto è di 40 anni fa. O si rimettono a fare ricerca seriamente, o le scorciatoie sono finite. Le leggi, se andavano rispettate prima, vanno rispettate anche oggi”.

