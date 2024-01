Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Missili russi a Odessa e Kharkiv, 20 feriti

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, ULTIMI AGGIORNAMENTI BOMBARDAMENTI RUSSI A ODESSA E KHARKIV, NUMEROSE VITTIME E FERITI

Guerra Ucraina-Russia, proseguono i bombardamenti aerei e gli attacchi missilistici con droni da parte dell’esercito russo. In base a quanto riferito su Telegram dal governatore regionale ci sarebbero almeno 20 morti a Odessa e Kharkiv, danni a edifici che hanno provocato anche numerosi incendi. 130 persone sono state fatte evacuare per precauzione da un condominio colpito dai russi. Successivamente in mattinata l’esercito di Kiev ha abbattuto numerosi droni che stavano per bombardare nuovamente edifici residenziali nelle regioni di Mykolaiv e Kirovohrad, i frammenti caduti avrebbero provocato danni ad alcune case, negozi e auto.

L’ex presidente russo Dmitrij Medvedev ha dichiarato che “L’esistenza stessa dell’Ucraina come stato indipendente è una minaccia per nuovi conflitti“, aggiungendo che: “Anche se quello attuale terminerà, questo sarà motivo du guerre e nuovi attacchi e ripresa delle ostilità, anche tra dieci o quindici anni“. Ed il presidente del Comitato Militare della Nato, in apertura della riunione dei Capi di stato Maggiore ha affermato: “Continueremo a sostenere l’Ucraina nella lotta per la democrazia. Il risultato di questa guerra determinerà il destino del mondo“.

GUERRA UCRAINA-RUSSIA: AUMENTA LA TENSIONE IN EUROPA CON L’INVIO DI TRUPPE TEDESCHE IN POLONIA

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky al vertice economico di Davos dichiara la necessità di ottenere una superiorità aerea e cacciare la Russia, aggiungendo: “Chi otterrà il controllo del cielo determinerà come e quando finirà la guerra“. Per questo ha ribadito la richiesta di un maggiore sostegno da parte dell’occidente, e annuncia una serie di importanti incontri con i leader europei. La tensione con la Russia sta però aumentando anche a causa del consenso da parte della Polonia sull’invio e lo schieramento di truppe tedesche sul territorio.

In risposta infatti il ministro degli esteri russo Maria Zakharova, ha dichiarato all’agenzia stampa Ria Novosti che: “L’episodio non rimarrà senza una risposta da parte russa“. Aggiungendo: “L’iniziativa è un tentativo per aumentare la tensione in Europa“. E di crescenti tensioni e sicurezza ha parlato anche il presidente Vladimir Putin, nella riunione con i rappresentanti dei comuni ha sottolineato che: “Gli eventi attuali nei Paesi baltici, inclusa l’espulsione di russi dalla Lettonia, incidono sulla sicurezza del nostro Paese“.











