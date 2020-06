Guerrina Piscaglia, suoi i resti nella grotta?/ Ossa umane nel fango “spunta femore”

Pubblicità

Sono di Guerrina Piscaglia i resti rinvenuti nelle ultime ore all’interno della grotta della Tabussa, a pochi chilometri da Badia Tadalda? Si apre un nuovo mistero nel controverso caso della casalinga cinquantenne di Ca’ Raffaello, scomparsa misteriosamente il primo maggio 2014 e mai rinvenuta cadavere, per la quale è stato condannato in via definitiva a 25 anni di carcere la sua ex guida spirituale ed ex parroco del paese toscano, Gratien Alabi. Stando a quanto riferisce Il Resto del Carlino, dalla grotta sarebbe riemerso uno scheletro, o parte di esso. Si tratterebbero di resti umani, ben incastonati nella parete e riaffiorati dopo le recenti piogge. Ad accorgersene sono stati alcuni escursionisti esperti che si trovavano nella zona. Ed il collegamento alla misteriosa scomparsa di Guerrina Piscaglia è stato immediato ed inevitabile anche per via della vicinanza al luogo dal quale si sono perse le tracce della donna. A commentare il ritrovamento è stato Alberto Santucci, sindaco di Badia Tadalda, il quale ha spiegato: “Il ritrovamento è stato fatto alcuni giorni fa nella riserva dell’Alpe della Luna, una parte della parete della grotta ha ceduto e ha fatto riaffiorare sul lato sinistro queste ossa. Tra i resti incastonati nel fango si vede bene un femore”.

GUERRINA PISCAGLIA, SUOI I RESTI RINVENUTI NELLA GROTTA?

Il luogo del ritrovamento dei resti umani, forse appartenenti a Guerrina Piascaglia si trova a circa 30 minuti di distanza da Ca’ Raffaello. Il corpo di Guerrina, ricordiamolo, non fu mai rinvenuto anche se per i giudici non ci sono dubbi che ad ucciderla e ad occultarne il cadavere fu proprio padre Graziano. L’area del ritrovamento è molto conosciuta ed ha una grande rilevanza storica. Secondo le prime indiscrezioni però, considerando la posizione delle ossa incastonate nella terra e per la loro composizione, si sospetta che possa trattarsi di resti di almeno 60 anni fa, forse appartenenti addirittura a qualche combattente della Seconda Guerra Mondiale. Il mistero, intanto, si infittisce sempre di più. A fornire maggiori risposte ci penseranno presto i Ris che entro qualche giorno potranno fornire maggiori risposte e forse la vera identità delle ossa umane rinvenute, compresi sesso e datazione. Semmai dovessero appartenere ad una donna allora si procederà prontamente all’esame del Dna per capire la corrispondenza a quelli di Guerrina Piscaglia.



