Guido Bellitti, ex marito Marina La Rosa/ La separazione: “Ero arrivata a 47 chili”

Guido Bellitti è l’ex marito di Marina La Rosa, oggi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’ex gieffina e l’avvocato si erano sposati il 18 settembre 2010, in una chiesetta nella frazione Casamostra di Teano, in provincia di Caserta, mentre il ricevimento, con oltre 300 invitati, si è svolto nella tenuta di campagna di Guido. I fiori d’arancio sono arrivati dopo un fidanzamento lungo cinque anni. Insieme hanno avuto due figli: Andrea, nato prima delle nozze nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011. A fine 2012 Maria La Rosa ha parlato della fine del suo matrimonio con Guido Bellitti sulle pagine del settimanale Chi: “Quelle persone che in quest’ultimo anno mi hanno criticata, giudicata e sottolineato quanto fossi dimagrita mi hanno strappato un sorriso perché loro evidentemente l’inferno non lo hanno mai attraversato. Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta!’..”.

Marina La Rosa, come sta dopo la fin del matrimonio con Guido Bellitti

Marina La Rosa ha rivelato che la crisi con Guido Bellitti è durata circa due anni: “La tragedia sarebbe stata continuare a vivere nella maniera sbagliata, sia per noi, sia per i nostri figli”. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi spiegato: “Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia vita sarebbe andata in un certo modo, ora la realtà vira da un’altra parte”. Stando alle parole dell’ex gieffina tra loro è stata una separazione consensuale, in chi entrambi hanno capito come l’amore fosse giunto al capolinea. Marina La Rosa dopo la separazione si è dedicata completamente ai figli: “La solitudine è l’attitudine al sole e io, mai come oggi, ho un sole dentro e fuori rivolto soltanto ai miei figli e agli amici che, infondo, non sono nient’altro che la famiglia che ci scegliamo”.

