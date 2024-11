Lite Alessandro Egger contro Marina La Rosa a La Talpa 2024, lei punge: “Sei un ipocrita”

Sta andando in onda l’ultima puntata de La Talpa 2024 e dopo prove, missioni prove e indizi c’è stato il primo eliminato: Gilles Rocca. Tuttavia andando avanti con la gara gli animi si sono surriscaldati. Diletta Leotta ha chiesto ai finalisti se volessero comprare l’immunità ed Alessandro Egger ha fatto la sua offerta scatenando l’ira di Maria La Rosa. Il modello ha provato a giustificarsi: “Eravamo consapevoli che avremmo puntato un po’ di tutti…forse ho fatto la puntata più alta ma non si significa…” C’è stata una dura lite Alessandro Egger contro Marina La Rosa.

Ed a questo punto è entrata a gamba tesa Marina La Rosa: “Egger sei un ipocrita anche tu, la puntata scorsa hai rifiutato 20 mila euro dicendo no sono troppi, non me la sento per il pubblico ed oggi invece va bene non sono troppi. Io ho messo solo 8.500 e non sono ipocrita perché anche la volta scorsa l’avrei fatto. Fate delle scelte, abbiate il coraggio di fare una scelta e dirlo. Io giudico la tua scelta.” “Io non sono ipocrita” ha continuato a ripetere Alessandro Egger prima di abbandonare la corte delle spie zittito.

È scoppiata la lite tra Marina La Rosa e Alessandro Egger a La Talpa 2024, l’atmosfera si è fatta bollente durante un’asta a sorpresa per l’immunità aperta da Diletta Leotta. Marina La Rosa ha accusato Alessandro Egger di essere un ipocrita per aver voluto spendere ben 20.000 euro del gruppo mentre la volta scorsa aveva giudicato la stessa cifra troppo alta. “Non sono ipocrita, è che gioco” “Va bene ciao” è stata la risposta di Marina che ha fatto sbottare Alessandro Egger che ha voluto abbandonare lo show: “Io non parlo più con te, io non sto con una persona che mi saluta. ma vai a caga*e e a fare in cu*o” A placare gli animi è intervenuta infine la conduttrice Diletta Leotta che ha riportato il modello nella Corte delle Spie.

