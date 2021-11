Guido Urbani no vax choc/ “Vaccini? Accade qualcosa ai miei figli e li sgozzo a Roma”

Guido Urbani, autista viterbese famoso per le sua posizione no vax, nonché padre del rapper Massimiliano Urbani in arte Mammo Rappo, ha rilasciato delle dichiarazioni decisamente pesanti durante la trasmissione La Zanzara dello scorso 2 novembre. “I miei figli minacciati dallo stato e costretti a vaccinarsi – sono le parole di Urbani, così come scrive Tusciaweb – se je succede qualcosa vò a Roma con un pugnale e sgozzo qualcuno del governo”. E ancora: “So inca*zato come una iena perché i miei figli so stati minacciati dallo Stato perché se loro non si vaccinano non possono andare a lavorare. Mia figlia ha 38 anni, mio figlio ce n’ha 40 e poi c’ho quell’altra che c’ha 25 anni”. I due conduttori, Parenzo e Cruciani, hanno quindi suggerito allo stesso no vax di far fare i tamponi ai figli, a lo stesso autista ha replicato: “Come fa a fasse il tampone che je vene a costà ‘n botto de sordi quann’è la fine del mese?”.

Secondo Urbani i figli hanno ragione a non vaccinarsi: “C’hanno ragione a avecce paura, quello che è successo in Sicilia lo sai? Fratello e sorella so morti tutti e due dopo un mese che avevano fatto il vaccino, morti per arresto cardiaco. Io so incaz*ato perché mi fija è stata male na settimana, va bene? Se ai mi fiji je succede qualche cosa, io pijo parto vò a Roma co’ un pugnale da cinghiale e squarto qualcuno, capito? Non me ne fotte un caz*o. Qualcuno chiappo, ‘n te preoccupà. Si sono vaccinati mio figlio e mia figlia e so stati male na settimana. Una febbriciattola? ‘N par de co*oni – tuona -. La mi fija è terrorizzata”. Poi ha proseguito nel suo sfogo: “Tutti i giorni ce dicono ‘Vaccinati vaccinati ‘solo pe fa fa i soldi a le case farmaceutiche”. Si dice pronto a qualsiasi gesto quindi Urbani: “Tanto se mi fanno secco un figlio p’ sta’ put*anata del vaccino…”.

GUIDO URBANI, NO VAX CHOC A LA ZANZARA: INSULTI ANCHE A PARENZO

A quel punto Parenzo perde la pazienza: “Lei deve essere denunciato alla polizia”, e ancora: “Lei è un potenziale criminale. Come è possibile che questo programma vada in onda con un criminale? E’ come se chiamasse Adolf Hitler è dicesse ‘Salve, io voglio sterminare tutti’. Ah, grazie del contributo!”. E dopo tali dichiarazioni Guido Urbani che anche nei confronti dello stesso conduttore: “Parenzo è st*onzo di natura”, e ancora: “speriamo che tu co la terza dose stiri le zampe, testa di caz*o. Sei ‘mbecille come ‘n fio de cinque anni”.

Di nuovo Parenzo: “Sto imbecille non si rende conto della violenza delle sue parole, dia il suo numero in diretta perché io voglio che lei venga identificato. Il numero ce lo abbiamo e se la procura ce lo chiede glielo daremo”, dopo che Urbani, con tanto di risata beffarda, ha spiegato: “nnamo su, je fo giustizia. Almeno sarei uno dei pochi che va contento in galera. Non li posso scuoià perché ce vorrebbe troppo tempo, me fermerebbero prima”.Dichiarazioni davvero scioccanti quelle del no vax che non meritano commenti.



