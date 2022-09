Guillermo Mariotto, frecciatina a Raimondo Todaro/ “A Ballando non abbiamo…”

Guillermo Mariotto difende Milly Carlucci

Lo scorso anno Raimondo Todaro ha lasciato Ballando per le stelle. Dopo 15 anni come maestro di ballo nel celebre show di Rai 1, il ballerino ha iniziato una nuova avventura come insegnante dii danza di Amici di Maria De Filippi. In una recente intervista a Lorella Cuccarini, nel suo programma “Un caffè con…”, Todaro ha ammesso di non essere rimasto in buoni rapporti con lo show dopo il suo addio: “Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Milly passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti”. Sulle pagine del settimanale Mio Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le stelle, ha preso le difese della presentatrice: “Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio”.

Guillermo Mariotto: “Todaro? Nessuno è indispensabile”

Guillermo Mariotto ha confermato che Milly Carlucci controlla tutto a Ballando con le stelle, ma per il giudice venezuelano questo è molto rassicurante: “Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo perché non accada. Milly vuole rispetto delle regole, precisione e puntualità: è una bella cosa perché fa sì che tutto funzioni, altrimenti sarebbe il caos”, si legge sulle pagine di Mio. Infine lo stilista ha lanciato una vera e propria frecciata a Raimondo Todaro, dichiarando che la sua assenza non ha influito sul programma: “Quando è uscito di scena, nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura”.

