Guillermo Mariotto scoppia in lacrime a Ballando con le stelle 2024: “Mi manca casa mia”

Momento epico andato in onda durante la puntata di Ballando con le stelle 2024, con Guillermo Mariotto che si è emozionato subito dopo l’esibizione convincente di Federica Nargi: “Mi mancano tanto le miss Venezuela, mi sembri miss Venezuela, sei una miss universo! “Mi sembra miss Venezuela, mi mancano tanto le miss Venezuele, giuro! E’ casa mia e non vado da tantissimo a vederle” le parole del giudice che è scoppiato in lacrime in mezzo all’incomprensione generale dei telespettatori.

Guillemo Mariotto è nativo di Caracas, capitale del Venezuela, e l’esibizione di Federica Nargi ha toccato le corde del suo cuore, scatenando tutta la sua emozione dopo la performance andata in scena nella trasmissione condotta da Milly Carlucci. La nostalgia ha iniziato a farsi sentire per Guillermo Mariotto, colpito al cuore dalla ballerina e riempita di elogi e complimenti.

Guillermo Mariotto commosso a Ballando con le stelle, l’ironia dei social

Il siparietto che ha visto Guillemo Mariotto protagonista a Ballando con le stelle 2024 ha ovviamente fatto esplodere l’ironia del web, con tanti telespettatori che si sono scatenati dopo il momento esilarante, per altri toccante.

“Mariotto se ha particolarmente nostalgia è sempre in tempo a tornare nel suo Venezuela, non sentiremmo così tanto la mancanza” si legge tra i commenti esplosi sul web dopo il momento andato in scena subito dopo l’esibizione di Federica Nargi nella trasmissione di Rai1.

