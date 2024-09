Tra le garanzie della televisione italiana, guardando ai programmi di maggior successo; brilla la figura di Guillermo Mariotto. Il coreografo è un punto cardine di Ballando con le stelle e con la sua simpatia, competenza e irriverenza è decisamente entrato nel cuore dei telespettatori. Una carriera importante, messa a disposizione del talent, ma che cela un percorso di vita difficile e che forse è servito per offrire a Guillermo Mariotto per focalizzare energie e sogni. Dal rapporto con i genitori, alla malattia; il giudice di Ballando con le stelle ha tanto da raccontare.

“Ho avuto un papà violento, molto geloso di mia mamma; una donna bellissima e intelligente. Le ha reso la vita un inferno… I miei genitori si sono separati dopo 14 anni di matrimonio e mia mamma, nonostante tutto, è riuscita a crescere da sola sei figli. Ce l’ha fatta anche a laurearsi e diventare medico”. Questo il racconto di Guillermo Mariotto – in un’intervista per Nuovo Tv riportata da Fanpage – a proposito dei suoi genitori, ponendo l’accento sulla violenza del papà e sulla grande forza della mamma che in nessun modo si è piegata alle circostanze, anzi, è stata il faro nella vita dei suoi figli.

Guillermo Mariotto, la forza della fede grazie all’amata nonna Leonor: “Ha sempre pregato per me…”

Come anticipato, Guillermo Mariotto ha dovuto far fronte anche al presagio della malattia e i conseguenti problemi di salute. Sempre nell’intervista rilasciata lo scorso anno per Nuovo Tv, il giudice di Ballando con le stelle ha spiegato come grazie alla fede sia riuscito a superare anche quel calvario; aspetto trasferitogli dalla sua amata nonna Leonor. “Sono nato con la milza più grande del normale, propenso a sviluppare la leucemia e avevo bisogno di cure particolari. La fede me l’ha trasmessa mia nonna Leonor, infermiera, che ha sempre pregato per me…”.