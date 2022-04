Gustavo e Jeremias Rodriguez, Veronica Cozzani, genitori e fratello Belen Rodriguez e Cecila/ Tra reality e..

Gustavo, il padre di Belen Rodriguez

Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani sono ormai dei volti noti della nostra televisione e del gossip italiano in quanto genitori di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez. Gustavo Rodriguez è nato in Argentina nel 1959, anche se non sappiamo la data di nascita completa o il segno zodiacale, ma da quando i figli sono tutti in Italia si è trasferito anche lui a Milano. Nel passato di papà Rodriguez c’era una vocazione per la musica rock, che però si è spenta quando si è innamorato. Sappiamo che prima di conoscere e sposare Veronica Cozzani, la donna che gli ha dato tre figli, Gustavo era impegnato con un’altra donna. Una volta vista Veronica, quando quest’ultima lavorava in ufficio, ha deciso di mettere fine alla sua precedente relazione. Per amore di Belen, il cui percorso artistico e televisivo non era in sintonia con le regole della Chiesa Anglicana, ha lasciato il suo impegno da pastore.

Santiago e Luna Marì, figli Belen Rodriguez/ Il primogenito diventa modello

Chi sono Veronica Cozzani e Jeremias Rodriguez?

Veronica Cozzani è invece nata nel 1963 a Buenos Aires, in Argentina. Pare che da giovane ambisse a diventare modella, ma ha poi intrapreso un percorso diverso: amante dei bambini, infatti, è stata a lungo insegnante di sostegno. Quando Belen e Cecilia hanno iniziato a lavorare come modelle, Veronica le ha raggiunte in Italia per prendersi cura di Santiago, insieme a nonno Gustavo. Oltre alle due showgirl sono genitori di Jeremias. Quest’ultimo nasce a Buenos Aires, in Argentina, il 13 novembre 1988. Ha avuto un’infanzia e un’adolescenza tormentate per via del suo carattere forte e deciso. Come raccontato da lui stesso durante L’isola dei Famosi, da ragazzo era arrivato a pesare ben 115 kg. Sia lui che il padre sono concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi.gustavo ri

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornati insieme?/ Il loro sogno d'amore continuaAntonino Spinalbese, ex fidanzato Belen Rodriguez/ Confessione-choc "Ho una malattia grave autoimmune"

© RIPRODUZIONE RISERVATA