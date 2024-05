Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni perchè si sono lasciati?/ Lei: “Mia mamma non ci andava d’accordo”

Belen Rodriguez, ospite insieme a Cecilia da Alessandro Cattelan a Radio Deejay ha rotto per la prima volta il silenzio sull’ex fidanzato Elio Lorenzoni. La showgirl ha voluto svelare i motivi per cui è finita la storia d’amore con l’imprenditore.

Stando al racconto della conduttrice quando lo scorso anno si è concessa un viaggio a Bracciano con Elio ci sono state delle pesanti liti in famiglia: “Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno. C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli. Non puoi capire i coltelli che sono volati” ha svelato la showgirl.

La showgirl ha vuotato il sacco dopo tanti mesi sulla fine della storia con Elio Lorenzoni, con il quale sembrava andare tutto a gonfie vele. Il gossip parlava addirittura di matrimonio e figli proprio in virtù della complicità e serenità della coppia.

Ospite da Alessandro Cattelan a Radio Deejay, Belen Rodriguez ha svelato: “Mia madre non ci andava d’accordo, mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai . Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa. “ Il parere della madre per la showgirl è stato fondamentale: “Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco.” La conduttrice ha poi aggiunto: “Il vero motivo è stato che non andavamo più d’accordo, ma per me il parere di mia madre è importante”.

