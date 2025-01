Gustavo Rodriguez, le sue condizioni dopo l’incendio: come sta

La famiglia Rodriguez ha vissuto settimane di grande apprensione per le condizioni di Gustavo Rodriguez, papà di Cecilia e Belen che se l’è vista brutta a causa di un incidente che ha rischiato di pagare a caro prezzo. Cecilia Rodriguez nelle scorse ore è tornata sui social, dove ha aggiornato i suoi follower riguardo alle condizioni del padre, svelando come sta adesso l’uomo, ora che il pericolo sembra ormai scampato:

Tina Cipollari: "Matrimonio dopo il trono a Uomini e Donne? Ecco come lo organizzerei"/ "Il sess*? Per me…"

“Ovviamente continua con tutte le cure, con le medicazioni e la fisioterapia soprattutto per la mobilità delle mani. Però sta bene, sta bene. Sono molto contenta, siamo tutti molto più sereni” ha svelato Cecilia Rodriguez ammettendo come ormai la paura sia alle spalle.

Gustavo Rodriguez fuori pericolo, la conferma di Cecilia Rodriguez

Niente paura è la frase giusta per la famiglia Rodriguez, dopo lo scampato pericolo, Cecilia Rodriguez si è nuovamente espressa sui social, rispondendo a una domanda di un fan che gli ha chiesto quale fosse l’evento più importante di questo 2025: aver riabbracciato suo padre e ovviamente il fatto che sia fuori pericolo adesso.

Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2025?/ Carlo Conti annuncia i nomi ufficiali: gli ultimi pronostici

Gustavo Rodriguez ha lasciato l’ospedale da poco tempo, circa due settimane, a inizio gennaio, dopo un mese trascorso al Centro Ustioni in seguito ad alcune ustioni riportate sul viso e sugli arti. A darne notizia era stata sempre la figlia Cecilia, che ha dato importanti aggiornamenti ai suoi fan, che possono ora tirare un importante sospiro di sollievo. Dopo la felicità incontrata per il matrimonio con il suo Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez può dunque tornare a sorridere, in attesa che la cicogna possa fare il suo dovere, non è nuova infatti la notizia secondo la quale la showgirl argentina e lo storico fidanzato stiano cercando di mettere al mondo un figlio, anche se non sono mancate difficoltà di recente.

Pomeriggio 5, Patrizia Groppelli: “Fedez e Chiara Ferragni andati dal mio stesso numerologo”/ “Ero disperata”