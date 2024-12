Cecilia Rodriguez è tra gli ospiti dello speciale appuntamento di Verissimo – Le Storie, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. Per l’occasione la sorella di Belen Rodriguez non è da sola, visto che con lei c’è il marito Ignazio Moser. La coppia è legata da circa sette anni: un amore nato sotto i riflettori all’interno della casa del Grande Fratello e che da allora è diventato sempre più forte e speciale spingendo Cecilia ed Ignazio al grande passo del matrimonio. Le nozze, celebrate in grande stile in Toscana, sono state la celebrazione di un grande amore.

Oggi i due vivono a Milano, in una bellissima casa resa speciale con tanti piccoli accorgimenti, e Cecilia Rodriguez vuole realizzare il grande sogno di diventare mamma. La più piccola delle Rodriguez, infatti, non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità in passato e anche recentemente. In particolare, in un’intervista rilasciata a luglio 2023 ha confessato: “Voglio un figlio, io e Ignazio ci stiamo provando ma non è facile come ti raccontano”.

Diventare genitori non è sempre facile e la stessa Cecilia Rodriguez non ha mai fatto mistero delle difficoltà incontrate nel restare incinta. Lo scorso settembre, infatti, proprio nel salotto televisivo di Verissimo la ex naufraga de L’Isola dei Famosi è tornata sul tema maternità dichiarando: “Ignazio è l’uomo giusto per me. Saremo davvero al completo quando avremo dei figli. Il mio desiderio è farlo diventare papà, regalargli un figlio. E vorrei che fosse un maschio”.

Sposati da un anno ma insieme dal 2017, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sognano da tempo di avere un figlio. La showgirl in un’intervista a Chi ha confessato che uno dei suoi più grandi desideri sarebbe stato essere una mamma giovane ma le cose sono andate diversamente. Nei mesi scorsi, tuttavia, uno scatto particolare della coppia postato sui social ha lasciato intendere che, forse, Cecilia e Ignazio stanno ricorrendo alla fecondazione assistita per diventare genitori. La Rodriguez infatti mostrava al polso un braccialetto ospedaliero su cui è scritto il suo nome e quello di Moser.