Gwyneth Paltrow: “vi svelo i segreti del piacere”/ Consigli hot durante la quarantena

Gwyneth Paltrow ci riprova. Dopo la candela all’aroma di vagina, l’attrice ha deciso di dare dei consigli ai fans su come raggiungere il piacere durante la quarantena da coronavirus, sia da soli che in coppia. Per rendere più piacevoli le giornate di milioni di persone nel mondo, costrette a stare a casa per rispettare la quarantena, la Paltrow ha pubblicato un articolo sul suo sito di e-commerce Goop dal titolo “I migliori vibratori per il piacere da solisti o per i giochi con il partner“. L’attrice ha voluto così condividere con i suoi fans i nomi dei migliori oggetti da usare sotto le lenzuola sia da soli che in coppia. I consigli dell’attrice sono reali e basati sulla propria esperienza. La Paltrow, infatti, li avrebbe provati personalmente come racconta nell’articolo.

Gwyneth Paltrow consiglia i migliori sex toys

Gwyneth Paltrow che sta trascorrendo la quarantena con il marito Brad Falchuk con cui è abituata a vivere in case separate e con i figli adolescenti Apple, 15 anni e Moses, 13 anni, ha deciso di rendere più movimentate le sue giornate svelando ai fans i nomi del migliori sex toys in circolazione tra i quali c’è Nova We-Vibe a forma di coniglio che costa 149 dollari e The Womanizer che invece ha un valore di 199 dollari. I consigli dell’attrice hanno rapidamente fatto il giro del mondo e scatenato i commenti dei fans che si chiedono se sia riuscita a risolvere i problemi d’intimità con il marito causati dalla quarantena e di cui aveva parlato durante una diretta Instagram.





