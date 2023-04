Ha tumore e la sorella gemella sana soffre degli stessi sintomi/ “Empatia gemellare”

E’ decisamente incredibile la storia di Sophie Walker e della sorella Megan, due gemelle legate in maniera indissolubile. Parlando con il tabloid britannico Daily Mail, Sophie ha svelato di come nel 2017, quando aveva 10 anni, le sia stato diagnosticato un tumore ai reni: la sorella Megan, pur non presentando il cancro, ha avuto gli stessi sintomi della gemella fra cui mal di stomaco, mal di schiena, perdita di peso e il pallore. La ragazza è stata analizzata e sottoposta a qualsiasi tipo di esame ma è risultata essere in salute, con i medici che hanno definito la vicenda come un classico fenomeno di rapporto fra gemelli.

“Quando a Sophie è stata diagnosticata per la prima volta, Megan aveva tutti i sintomi. La gente fa commenti su quanto sembri malata tutto il tempo, è persino più pallida di sua sorella. Tutti i test sono stati fatti su di lei, e non c’è assolutamente niente che non va. È così strano”, le parole di Rebecca Walker, la mamma delle due gemelle. Quindi la signora ha aggiunto: ”Megan non è contenta se Sophie non è con lei. Abbiamo una grande famiglia e tutti si prendono cura l’uno dell’altro, ma Megan ha lottato enormemente”.

SORELLA HA UN TUMORE, LA GEMELLA PROVA I DOLORI: LA STORIA DI SOPHIE E MEGAN

Non è la prima volta nella storia che si registrano casi simili, ma gli esperti in passato hanno sempre respinto la teoria che i gemelli possano sentire il dolore fisico dell’altro; la maggiore possibilità, invece, è che la loro forte empatia possa spiegare queste particolari e uniche reazioni fisiche.

Sophie Walker aveva scoperto di avere il cancro il 25 ottobre del 2017 dopo aver avvertito dei “crampi allo stomaco”, di conseguenza iniziò la chemioterapia dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il tumore. Dopo che per tre volte è andato in remissione il cancro è ricomparso a novembre dell’anno scorso, e Sophie dovrà sottoporsi ora ad un intervento di rimozione del tumore alla colonna vertebrale, con la speranza che questa dura lotta possa terminare definitivamente, e con essa anche i dolori della sorella gemella Megan.

