Ed Sheeran: “In depressione dopo morte del mio amico”/ “Il tumore di mia moglie…”

Ed Sheeran si è esibito nelle scorse ore al Fabrique di Milano per promuovere il suo nuovo album, Substract, in uscita il 5 maggio. Un’esibizione intima davanti ai giornalisti e a 400 fan durante la quale lo stesso Ed Sheeran si lasciato andare ad alcune confessioni private. “Dai momenti brutti si può uscire”, racconta il cantante tra una canzone e l’altra: “Ognuno di noi ha vissuto momenti bui e difficili, bisogna saperne parlare”. Ed Sheeran ha vissuto un 2022 drammatico fra la morte dell’amico Jamal Edwards e il tumore della moglie. Al primo, deceduto a febbraio di un anno fa, ha dedicato Life Goes On: “La vita va avanti con te che te ne vai, suppongo / Affondo come una pietra” e confessa: “Quando è morto il mio amico avrei voluto che tutto si fermasse, vi ricordate come quando è morta la Regina Elisabetta. Eppure dopo un giorno tutti erano tornati alla loro vita quotidiana…”.

In Boat parla invece di cicatrici “Dicono che tutte le cicatrici si rimarginano, ma so che forse non guarirò”, con riferimento sempre all’amico morto a seguito di un attacco cardiaco dovuto all’uso di cocaina. “Non voglio metterlo alle spalle – prosegue ancora Ed Sheeran riferendosi al dolore – voglio parlarne continuando a sentirlo… Credo sia giusto sentirsi così, non c’è niente di male,l’importante è tenere viva la memoria di qualcuno e non sentirsi in colpa per questo. La vita va avanti”.

ED SHEERAN: “MI SENTIVO COME SE STESSI ANNEGANDO”

Dopo la scomparsa del caro Ed Sheeran è caduto in depressione: “Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sott’acqua, guardando in alto ma non riuscendo a risalire per prendere aria”, ha detto il cantautore. Sempre di Edwards ne ha parlato anche in Eyes Closed, ballata che ha anticipato l’album e che è uscita poche settimane fa: “Questa canzone parla della perdita di qualcuno, della sensazione che ogni volta che esci ti aspetti di incontrarlo. Tutto ti ricorda i momenti passati insieme. A volte devi uscire dalla realtà per intorpidire il dolore della perdita, ma certe cose ti riportano indietro”.

Infine in ‘The end of Youth’, ‘Color Blind’ e ‘Sycamore’ Ed Sheeran racconta il tumore della moglie: “E’ successo a febbraio mentre ero alle prove per i Brit Awards, è lì che ho saputo del tumore di mia moglie. Lei era incinta di sei mesi. In quel momento tutte le cose mi sono scorse davanti agli occhi. Ora posso dire che mia figlia è nata e sta bene, che mia moglie fa dei controlli regolarmente ma è stato un periodo davvero duro e difficile”.











