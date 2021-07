Haaland alla Juventus?/ Calciomercato news, il norvegese sarà la punta del futuro

CALCIOMERCATO NEWS, IN ATTACCO PIACE HAALAND

La Juventus, tramite i suoi dirigenti, si sta preparando ad affrontare al meglio la prossima stagione con diversi movimenti sia in entrata che in uscita in questa sessione di calciomercato estivo. I bianconeri però non pensano solo al presente ma guardano anche al futuro ed in questo senso ai piemontesi piace molto Erling Haaland, centravanti norvegese di proprietà del Borussia Dortmund con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. L’interesse per il ventenne pare dovuto soprattutto alla carta d’identità del fuoriclasse Cristiano Ronaldo, che compirà 37 anni il prossimo febbraio, ragionando anche sui rumors che lo vedrebbero al Paris Saint-Germain nel caso in cui non rinnovasse il suo contratto con la Juventus per un altro anno fino al 2023. La permanenza o meno di Ronaldo è quindi un rischio calcolato per i bianconeri che stanno valutando diversi modi per tutelarsi, compreso quello di aggiudicarsi il talentuoso Haaland. Ipotesi suggestiva sebbene la trattativa debba entrare ancora nel vivo ricordando che la Juve non ha per ora preso contatto con i gialloneri.

CALCIOMERCATO NEWS, LA CONCORRENZA DEL CHELSEA

Le possibilità di vedere Erling Haaland alla Juventus non sono quindi poi così scarse, concorrenza permettendo. Nella passata stagione il norvegese ha collezionato addirittura 41 reti e 12 assist vincenti tra campionato e copper varie attirando su di sè l’attenzione non solo della Juventus ma pure del Chelsea. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport infatti, i Blues vogliono puntare tutto sul centravanti classe 2000 tanto da presentare ai tedeschi una spaventosa offerta da 150 milioni di euro divisi tra il denaro vero e proprio ed il cartellino di due suoi tesserati. La Juventus sarebbe dunque chiamata a rinunciare a questo talento a cui dovrebbero andare inoltre 25 milioni di stipendio ed il suo procuratore, Mino Raiola, dovrebbe percepire 40 milioni di commissione per questo affare.

