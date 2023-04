Hahn (pastore evangelico)/ “Abusi durante riti satanici? Non ci sono prove”

Il pastore Andreas Hahn, rappresentante della Chiesa evangelica di Vestfalia per le questioni relative alle sette e alle ideologie, pensa che sia un mito che i gruppi satanisti organizzati in Germania abusino ritualmente delle persone. A Der Spiegel spiega: “La violenza sessuale è un problema enorme con un gran numero di casi non denunciati. Accade nelle famiglie così come nelle istituzioni e nelle comunità religiose – e talvolta avviene in forma organizzata, come testimoniano tanti esempi e scandali. Tuttavia, io e molti altri nutriamo ragionevoli dubbi che questo abuso avvenga in conformità con la “tesi della violenza rituale”. Secondo questa tesi, esistono influenti circoli segreti satanici in cui le persone vengono torturate, maltrattate o addirittura uccise durante i rituali. Le persone colpite dovrebbero essere manipolate in modo tale che la loro personalità si scinda, diventino docili o dimentichino di nuovo certe cose; questo si chiama “controllo mentale”. Non ci sono prove per molti elementi di questa tesi”.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Hahn spiega di aver sentito parlare di violenze rituali “Poco dopo aver assunto la posizione di responsabile della setta e della visione del mondo nel 2015. Soprattutto gli eventi nella diocesi di Münster. Nel 2016 sono andato io stesso a una conferenza che trattava il tema della “violenza rituale” e ne sono rimasto inorridito. L’evento è iniziato con la presentazione dei resoconti delle persone colpite che credevano di essere vittime di violenze rituali. Erano descrizioni drastiche, ma anche stereotipate. Ma non c’è stata alcuna riflessione critica – sebbene a quel tempo esistessero già legittimi dubbi sulla cosiddetta tesi della violenza rituale”.

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

Violenze sessuali nei gruppi satanisti? “Proiezione del male assoluto”

Dopo la pubblicazione di un articolo critico dello stesso Andreas Hahn, “Mi hanno contattato persone interessate che avevano riconosciuto che queste esperienze di violenza, ad esempio con un tocco satanico, erano state suggerite loro da terapeuti o altre persone. Da allora l’argomento non mi ha lasciato andare”. Nonostante non ci siano prove, tante persone sono convinte di essere vittime dei satanisti: “Conosco esattamente un caso perché ho affidato alla donna cure pastorali intensive. Probabilmente era stata davvero abusata da bambina. Dopo diversi appuntamenti, si è scoperto che aveva collegato queste esperienze con l’immaginario satanico di un libro di successo. Il libro parlava della presunta esperienza di una vittima di violenza rituale, che in seguito fu in gran parte smascherata come falsa. Tali mondi visivi sono più potenti di quanto pensi”.

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

In Germania, ci sono “Pochi gruppi” di satanisti “Ma sono troppo piccoli per esercitare l’influenza dichiarata. Sono anche lavorati a maglia in modo diverso in termini di orientamento e motivazione. Si tratta più di fantasie di superiorità, individualismo radicale o idee anarchiche: eticamente discutibili, ma di solito senza una componente concreta di violenza. Conosciamo solo reati dall’area del “satanismo giovanile”, in cui gli adolescenti imbrattano lapidi o chiese. Gravi atti di violenza in cui hanno avuto un ruolo idee sataniche di autori solitari malati di mente erano molto rari”. Nonostante il numero esiguo, spesso tali gruppi vengono “accusati” di violenza sessuale? Il motivo? “Direi che è la proiezione del male assoluto. Motivi e rituali satanici fanno parte della cultura pop attraverso film come “Rosemary’s Baby” o alcuni libri e vengono ripresi ancora e ancora. Questa potrebbe anche essere la base della credenza in un’élite satanica nascosta il cui potere raggiunge i più alti circoli di governo. Il presunto male esercita un fascino su molte persone”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA