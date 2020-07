Halle Berry rifiuta ruolo da trans e chiede scusa/ Attrice travolta da critiche per..

Halle Berry ha rinunciato ad interpretare un personaggio transgender dopo le polemiche degli ultimi giorni: ad annunciarlo è stata la stessa attrice in una nota diffusa sui social network. La protagonista di Monster’s Ball – L’ombra della vita recentemente aveva parlato del suo nuovo progetto: un film dove interpretare un personaggio trans, una donna diventata uomo. «Si tratta di un personaggio in un progetto che adoro, sto pensando di interpretarlo: voglio immergermi in profondità in quel mondo», le sue parole nell’intervista. Purtroppo però nulla è andato per il verso giusto: Halle Berry è stata raggiunta da una valanga di critiche per aver sbagliato in più occasioni i riferimenti al sesso del suo personaggio. Particolarmente avversato questo passaggio dell’intervista: «Il fatto che questa donna è così interessante per me la renderà probabilmente il mio prossimo progetto».

HALLE BERRY, LA RINUNCIA E LE SCUSE ALLA COMUNITÀ TRANS

Halle Berry ha deciso di scusarsi con la comunità transgender, che «dovrebbe avere l’opportunità di raccontare le proprie storie», annunciando di aver abbandonato il progetto. L’attrice, vincitrice di un premio Oscar, ha spiegato di aver preso la decisione nel weekend, scusandosi per quanto dichiarato nella precedente intervista: «Come donna cisgender, ho capito che non dovrei prendere in considerazione quelk ruolo: la comunità trans dovrebbe avere l’opportunità di raccontare le proprie storie. Sono grata per il confronto critico, continuerò ad ascoltare e ad imparare dai miei errori». Halle Berry ha poi evidenziato: «Voglio poter usare la mia voce per promuovere la rappresentazione della varietà sullo schermo, davanti e dietro la macchina da presa».





© RIPRODUZIONE RISERVATA